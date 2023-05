Alla fine dello scorso anno HONOR ha lanciato in Cina una nuova smartband economica: stiamo parlando di HONOR Band 7.

Ebbene, nel momento in cui per la smartband di HONOR è arrivato il momento di esordire anche nei mercati europei, il suo prezzo è lievitato: dai 249 yuan della versione cinese (pari, al cambio, a circa 35 euro), infatti, quella destinata al Vecchio Continente è stata proposta a 59,99 euro.

Purtroppo questa non è un’eccezione per quanto riguarda i prodotti cinesi, che nel momento in cui arrivano in Europa diventano più costosi.

Fortunatamente in soccorso degli utenti europei arrivano i principali e-commerce, come ad esempio Amazon, grazie alle cui offerte è possibile risparmiare sul prezzo ufficiale e avvicinarsi a quello ben più conveniente praticato in Cina.

Le caratteristiche di HONOR Band 7

Dotata di un display AMOLED con forma rettangolare da 1,47 pollici e protezione con un vetro 2.5D, racchiuso all’interno di una scocca in metallo lucido, la smartband di HONOR può vantare un peso di appena 18 grammi e una batteria che, a dire del produttore, è in grado di garantire fino a 14 giorni di autonomia.

Si tratta di un dispositivo indossabile pensato per chi vuole tenere sotto controllo la propria salute e, pertanto, HONOR Band 7 supporta 96 modalità sportive, è impermeabile fino a 5 ATM e consente il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue in qualsiasi condizione atmosferica, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno.

Tra le sue altre caratteristiche troviamo la connettività Bluetooth 5.2 e la compatibilità con Android 9.0 (o versioni successive) e iOS 11.0 (o versioni successive).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare delle offerte di Amazon dedicate a HONOR Band 7, potete sfruttare i seguenti link (in entrambi i casi con spedizione a cura del colosso dell’e-commerce):

