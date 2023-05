Red Magic ha lanciato le nuove cuffie true wireless Red Magic Dao TWS Deuterium Front che puntano a diventare una scelta interessante per gli appassionati di e-sport e per gli audiofili.

Le cuffie true wireless sfoggiano un design trasparente e includono un’unità in grafene da 11 mm lineari che offre audio di alta qualità.

Le cuffie offrono una riduzione attiva del rumore durante le chiamate grazie a tre microfoni e una riduzione attiva del rumore di -48 dB che garantiscono un’esperienza di ascolto chiara e coinvolgente.

Le cuffie Red Magic Dao TWS Deuterium Front sono inoltre certificate per il suono in alta risoluzione e supportano Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e affidabile, inoltre utilizzano la piattaforma audio Qualcomm S3 di seconda generazione e il DTS per fornire una connessione senza interruzioni e senza latenza.

Le cuffie sono caratterizzate da una latenza ultra bassa full-link di 30 ms che le rende ideali per gli e-sport e i giochi in generale, inoltre promettono fino a 7,5 ore di utilizzo e possono essere accoppiate con più dispositivi contemporaneamente.

Le cuffie Red Magic Dao TWS Deuterium Front debuttano in Cina al prezzo di 1.499 yuan (circa 198 euro) che potrebbe essere appropriato per un prodotto del genere.

