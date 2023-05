Roku sta espandendo la sua gamma di prodotti per la smart home aggiungendo un sistema di sicurezza intelligente di facile installazione che può connettersi con le smart TV del produttore.

Il nuovo Roku Home Monitoring System SE include una tastiera, un hub con una sirena, un sensore di movimento e due sensori per porte o finestre.

Il sistema è espandibile ed è possibile effettuare l’installazione e il monitoraggio utilizzando l’app Roku Smart Home, inoltre è possibile iscriversi a un servizio di monitoraggio professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite Noonlight.

Roku ha sviluppato il sistema in collaborazione con Wyze e si integra con i box TV e le smart TV Roku. L’azienda sta inoltre ottimizzando l’integrazione della fotocamera aggiungendo la cronologia degli eventi alla sua app Roku Cameras per smart TV, in modo da poter visualizzare anche gli eventi registrati da qualsiasi videocamera e campanello collegati, oltre ai live streaming. L’app scaricherà automaticamente le registrazioni sulla TV nella scheda “Eventi”, ma per utilizzare questa funzionalità è richiesto l’abbonamento Smart Home di Roku.

Una nuova integrazione del controllo vocale con Amazon Alexa o Google Assistant utilizzabile tramite il telecomando Roku o l’app per smartphone consente di controllare le luci e le prese intelligenti del brand e richiamare un feed live della videocamera sulle TV Roku. L’integrazione vocale consente anche il controllo del colore della nuova striscia luminosa Roku Smart Light Strip Plus SE acquistabile separatamente a partire da 34,99 dollari.

Il sistema Roku Home Monitoring System SE costa 99 dollari, mentre il servizio di vigilanza professionale costa 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari l’anno con uno sconto del 50% per il primo anno per chi si abbona al piano annuale.

Dal mese di giugno sarà disponibile al prezzo di 24,99 dollari un nuovo pannello solare per mantenere carica la Roku Outdoor Camera SE alimentata a batteria. Non è prevista la commercializzazione italiana per ora.

