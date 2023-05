Durante l’evento di lancio dello smartphone Realme 11 il produttore cinese ha presentato anche le nuove cuffie true wireless Realme Buds Air 5 Pro che offrono interessanti specifiche a un prezzo più che ragionevole. Ecco una panoramica del nuovo dispositivo indossabile.

In termini di fattore di forma, Realme Buds Air 5 Pro appare simile al suo predecessore, in quanto sia le cuffie che la custodia ripropongono il precedente design con qualche piccola modifica agli auricolari.

Le cuffie TWS Realme Buds Air 5 Pro includono driver audio dinamici da 11 mm e driver secondari da 6 mm, offrono audio in alta risoluzione, il supporto per il codec LDAC e gli effetti sonori spaziali, oltre al supporto per la cancellazione attiva del rumore fino a 50 db.

Le nuove cuffie Realme supportano anche la riduzione del rumore a banda ultralarga a 4000 Hz e sono munite di sei microfoni integrati che consentono funzionalità di riduzione del rumore basate sull’intelligenza artificiale durante le chiamate.

In termini di autonomia l’astuccio include una batteria da 460 mAh, mentre ogni cuffia è dotata di una batteria da 60 mAh. L’azienda afferma che il dispositivo può fornire fino a 40 ore di utilizzo con una carica completa.

Le cuffie true wireless Realme Buds Air 5 Pro dispongono anche di una modalità di gioco dedicata che riduce la latenza a 40 ms e hanno un grado di resistenza all’acqua IPX5, quindi possono resistere a schizzi d’acqua e sudore.

Infine le cuffie supportano la più recente tecnologia Bluetooth 5.3 e gli utenti possono personalizzare ulteriormente le preferenze audio e le funzionalità del prodotto utilizzando l’app Realme Link.

Le cuffie Realme Buds Air 5 Pro debuttano in Cina a un prezzo di di 399 yuan, corrispondenti a circa 52 euro. I pre-ordini saranno aperti il 23 maggio e il prodotto sarà ufficialmente disponibile per la vendita nel paese dal 31 maggio.

