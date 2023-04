Il mondo delle cuffie True Wireless è sempre più competitivo e Samsung, uno dei leader del settore, sembra pronta a stupire nuovamente gli appassionati di tecnologia con il lancio della terza versione delle Samsung Galaxy Buds, le nuove Galaxy Buds3. Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso sudcoreano avrebbe deciso di abbandonare i piani per il rilascio delle Galaxy Buds2 Live, caratterizzate dal particolare design a fagiolo.

Le Galaxy Buds2 Live non si faranno, in arrivo le Samsung Galaxy Buds3

A quanto pare alcuni mesi fa Samsung aveva intenzione di lanciare nel corso dell’anno una seconda generazione delle cuffie Galaxy Buds Live (qui potete leggere la nostra recensione della precedente versione). Tuttavia, le voci riguardo a questo progetto si sarebbero affievolite e una recente fuga di notizie suggerisce che l’azienda avrebbe accantonato definitivamente l’idea del lancio delle Galaxy Buds2 Live. Secondo il noto leaker Chunvn888, il design a fagiolo sarebbe stato completamente abbandonato, segnando così la fine della serie Galaxy Buds Live dopo una sola edizione. Lanciate nel corso del 2020, le Galaxy Buds Live erano dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) e proposte a un prezzo di listino di 169 euro, posizionandosi così al di sopra delle Galaxy Buds di prima generazione e delle successive Galaxy Buds Plus. Nonostante ciò, sembra che Samsung abbia deciso di non proseguire con questo particolare formato. Tuttavia, lo stesso leaker lascia intendere che l’azienda stia lavorando al lancio della terza generazione delle Galaxy Buds, che dovrebbero presentarsi come i diretti successori delle Buds2 del 2021. In termini di funzionalità, i nuovi auricolari dovrebbero essere all’altezza delle recenti Buds2 Pro (qui la nostra recensione), collocandosi dunque in una fascia intermedia tra quella medio-alta e quella premium.

Apparently the bean design has been dropped so yeah, no Live — No name (@chunvn8888) April 16, 2023

Nonostante manchino ancora informazioni dettagliate riguardo le caratteristiche hardware delle Galaxy Buds3, è probabile che queste possano essere annunciate nello stesso periodo dell’anno in cui sono state presentate le Buds2 e le Buds2 Pro, ovvero rispettivamente nell’agosto 2021 e 2022. Di conseguenza, è lecito aspettarsi che le nuove cuffie True Wireless di casa Samsung possano debuttare insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, il cui annuncio è previsto proprio in quel periodo dell’anno. In merito al prezzo, tenendo in considerazione che le Buds2 erano state lanciate con un prezzo di listino di 149 euro, si può ipotizzare che le Galaxy Buds3 saranno proposte a un costo inferiore rispetto alle Buds2 Pro attualmente disponibili sul mercato, che vengono tuttora vendute a 229 euro. Per quanto riguarda la versione di fascia più alta, le Galaxy Buds3 Pro, sembrerebbe che gli utenti dovranno attendere un bel po’ di tempo, in quanto, secondo lo stesso leaker, il loro arrivo sarebbe tutt’altro che vicino: si prevede, infatti, che possano essere lanciate nel corso del prossimo anno.

A tal proposito sarà interessante osservare come Samsung intenda differenziare le prossime Galaxy Buds3 e la futura versione premium Buds3 Pro, sia in termini di caratteristiche che di design. Nel mercato di oggi i consumatori si aspettano un numero sempre maggiore di innovazioni e funzionalità dagli auricolari wireless, come una maggiore autonomia della batteria, una migliore qualità del suono e prestazioni più avanzate nella cancellazione del rumore, in grado di isolare completamente l’utente dai fastidiosi suoni del mondo esterno, tale da garantire una concentrazione totale sulle attività in essere. Inoltre, la comodità e l’ergonomia degli auricolari sono fattori cruciali per garantire un’esperienza d’uso piacevole e confortevole nel tempo, unitamente alla loro integrazione con l’ecosistema di dispositivi dello stesso produttore in proprio possesso, come smartphone, tablet e smartwatch. Da qualche tempo, infatti, gli utenti hanno imparato a sfruttare con estrema soddisfazione le possibilità offerte dagli ecosistemi dei vari brand, che includono – tra le altre cose – una facile e rapida connettività e la possibilità di gestire facilmente le funzioni degli auricolari attraverso i dispositivi con cui sono abituati a interagire quotidianamente.

La concorrenza nel mercato degli auricolari wireless è sempre più agguerrita, con numerosi produttori che propongono soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi. Per questo motivo, Samsung dovrà essere in grado di mantenere un equilibrio tra qualità, prestazioni e prezzo per assicurarsi una posizione di rilievo in questo segmento di mercato. Insomma, pur rinunciando al tipico design a fagiolo delle Buds2 Live, ci si aspetta che l’azienda sudcoreana si appresti a proporre una soluzione che possa soddisfare le esigenze degli utenti in termini di qualità, prestazioni e prezzo. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni e conferme ufficiali per scoprire cosa Samsung ha in serbo per gli appassionati di cuffie Tue Wireless.

In copertina le cuffie True Wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro

