In un articolo di qualche giorno fa riguardante l’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android 2.23.10.2, abbiamo riportato che l’app stava apportando modifiche al funzionamento delle GIF, in particolare al modo in cui vengono riprodotte. Precedentemente, gli utenti dovevano toccare le GIF per avviarle, ma con l’aggiornamento di WhatsApp in versione beta per Android le GIF partono automaticamente mentre si scorre la conversazione. A distanza di pochi giorni, grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per iOS, questa funzionalità è disponibile anche per alcuni utenti iOS.

Le novità della versione 23.9.0.75 di WhatsApp per iOS

Questa nuova funzionalità è stata introdotta con l’ultima versione 23.9.0.75 di WhatsApp Beta per iOS rilasciato su TestFlight. Come è possibile osservare dal video dimostrativo qui sotto, l’ultimo aggiornamento cambia il comportamento delle GIF, che ora si avviano automaticamente quando si apre una conversazione. A tal proposito è importante notare che, dopo la prima riproduzione, sarà necessario toccare nuovamente la GIF per farla ripartire. L’avvio automatico è attivo solo la prima volta che la GIF compare nella conversazione, ed è pensato per evitare eccessive distrazioni che potrebbero fare la loro comparsa ogni qualvolta si apre una conversazione.

Sebbene possa sembrare un aspetto di poco conto, l’avvio automatico delle GIF, unitamente ad altre recenti aggiunte come la possibilità di trasferire le chat senza passare per iCloud, contribuisce a potenziare l’esperienza generale dell’utente. Come di consueto per tutti gli aggiornamenti di WhatsApp in versione beta, questa nuova funzione è disponibile per un numero limitato di beta tester e ci si aspetta che faccia la sua comparsa su un numero sempre maggiore di dispositivi nel corso dei prossimi giorni.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo oramai da tanto tempo.

La versione stabile più recente dell’app di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

