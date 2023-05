Torniamo a parlare di WhatsApp, che in queste ore ha introdotto un nuovo aggiornamento attraverso il suo programma TestFlight Beta, portando la versione dell’app per iOS alla 23.9.0.72. La versione mostrata nelle impostazioni di WhatsApp è la 2.23.9.72, mentre la build TestFlight è la 23.9.0 (471158025). Ma quali sono le novità in arrivo con questo aggiornamento? Come vedremo tra poco, la funzione più significativa è l’introduzione del trasferimento delle chat tra diversi modelli di iPhone. In questo articolo andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Le novità della versione 23.9.0.72 di WhatsApp per iOS

La principale innovazione introdotta con l’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.9.19 riguarda una funzionalità di trasferimento chat che, senza passare attraverso Google Drive, consente agli utenti di migrare la cronologia delle chat da un dispositivo Android all’altro. Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS, in particolare con la versione 23.9.0.72 disponibile sull’app TestFlight, la stessa funzione viene riproposta anche per gli utenti iPhone.

Come mostrato nell’immagine in basso, è stata aggiunta una nuova opzione denominata “Trasferisci le chat su iPhone” nel menu Impostazioni di WhatsApp relativo alle Chat. Analogamente alla funzione presente nella versione beta per Android, questa opzione permette di trasferire la cronologia delle chat tra due iPhone senza dover utilizzare un backup iCloud. Il suo funzionamento è tanto semplice quanto efficace: è sufficiente infatti scaricare WhatsApp sul nuovo dispositivo, registrarsi con lo stesso numero di telefono e scansionare il codice QR visualizzato sul nuovo telefono utilizzando il vecchio dispositivo su cui sono presenti le chat.

Il vantaggio di questa funzione risiede nella sua efficienza nel trasferire la cronologia delle chat e i file multimediali senza dover fare affidamento su iCloud. Questo risulta particolarmente utile quando il backup delle chat non può essere salvato su iCloud a causa del limite di 5 GB di spazio di archiviazione gratuito; si pensi, ad esempio, a tutti quegli utenti che non desiderano acquistare un abbonamento per aumentare lo spazio disponibile. Grazie a questa nuova funzionalità sarà dunque possibile trasferire facilmente la cronologia delle chat e i file multimediali su un nuovo iPhone anche se lo spazio di archiviazione iCloud è esaurito, poiché il trasferimento avviene mediante una funzione integrata nell’app e non si basa sul servizio di personal cloud-storage di Apple.

Attualmente la funzionalità di trasferimento chat su iPhone è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS tramite l’app TestFlight. Tuttavia, è del tutto lecito aspettarsi che sarà resa accessibile a un numero crescente di utenti nei prossimi giorni, per poi arrivare anche nella versione stabile dell’app scaricabile dall’App Store di Apple.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo oramai da tanto tempo.

La versione stabile più recente dell’app di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

