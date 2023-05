Al giorno d’oggi la pubblicità è dovunque, per le strade, in televisione, alla radio, nonché su qualsiasi dispositivo intelligente in nostro possesso; il mondo, in buona sostanza, ruota intorno alla pubblicità. Negli ultimi tempi abbiamo assistito sempre più all’utilizzo della pubblicità all’interno dei servizi di streaming, da Netflix che si è limitata a proporre un piano più economico in cambio degli annunci (che sembra iniziare a dare i suoi frutti), a piattaforme come Pluto TV, la cui fruizione è totalmente gratuita proprio grazie alla presenza degli annunci pubblicitari.

Se dunque l’inclusione degli annunci a fronte di uno sconto o addirittura di un utilizzo gratuito sembra essere una pratica che prende sempre più piede, c’è chi sta già guardando oltre, immaginando di regalare TV in cambio di qualche pubblicità.

Telly potrebbe essere la prima TV gratis supportata dalla pubblicità

Il co-fondatore di Pluto TV, Ilya Pozin, sembra al lavoro su un progetto che potrebbe delinearsi come innovativo per il settore televisivo, visto che prevede televisori gratuiti supportati dalla pubblicità. Stando a quanto emerso sembra che i televisori in questione verranno forniti con un secondo schermo integrato dedicato esclusivamente agli annunci e una soundbar.

Anziché guadagnare dalla vendita delle TV la nuova società di Pozin, chiamata Teevee Corporation, percepirebbe introiti legati esclusivamente agli annunci pubblicitari che appaiono sullo schermo secondario della TV.

Lo schermo secondario in questione sarebbe integrato nel televisore, distribuito lungo la sua intera lunghezza e con un’altezza simile a quella di uno smartphone; non sarebbe utilizzato esclusivamente per la visualizzazione degli annunci, ma potrebbe integrare anche vari widget che mostrano il meteo, i titoli delle notizie e i risultati sportivi.

Da quanto si apprende inoltre, non si tratterebbe di una TV smart, ma sarebbe dotata di appositi dongle per lo streaming già esistenti. I dettagli al momento sono pochi, non è chiaro a che punto sia lo sviluppo di questo prodotto che dovrebbe chiamarsi Telly, sebbene due siti internet (qui e qui) riportino un arrivo previsto entro la fine dell’anno, accompagnato dalle dichiarazioni “la cosa più importante che accada alla TV dai tempi del colore” e “il prima non è mai stato così geloso del dopo“.

Sarà interessante scoprire quanto più possibile su questo progetto, soprattutto riguardo alle dinamiche di fruizione della pubblicità, appare infatti poco plausibile che sia possibile portarsi a casa una TV gratis e in seguito ingannare l’azienda produttrice andando a coprire lo schermo dedicato agli annunci per non esserne infastiditi; non ci resta che attendere per scoprire di più al riguardo.

Potrebbe interessarti anche: Audible diventerà gratis? In prova podcast e audiolibri con la pubblicità