Audible sta iniziando a integrare la pubblicità negli audiolibri e nei podcast, una novità in fase di test per ora riservata ad alcuni utenti. Il fatto di avere una pagina delle FAQ che risponde ad alcune domande relative a questa integrazione è un chiaro indizio della volontà del servizio di Amazon di provare nuove strade di business finora inesplorate.

La pubblicità negli audiolibri e podcast in test su Audible

A pochi giorni dall’integrazione del Dolby Atmos, si scopre infatti che il servizio di streaming di audiolibri e podcast di proprietà di Amazon ha iniziato i test per introdurre la pubblicità. Nella pagina delle FAQ citata si legge che Audible ha riservato questa novità ad alcuni utenti non paganti ai quali ha dato accesso a un insieme di contenuti corredati di annunci pubblicitari. Sono interessati sia audiolibri che podcast, anche i contenuti Audible Originals spiega l’azienda, la quale sottolinea inoltre che ha fornito a chi li distribuisce la possibilità di scegliere se accettare o meno l’aggiunta.

Sono al massimo 8 gli annunci pubblicitari riprodotti nell’arco delle 24 ore, indipendentemente da cosa si stia ascoltando. Audible non ha aggiunto altri dettagli relativi alla durata e alla frequenza degli stessi, nonostante parli di misure adottate per assicurare agli utenti che gli annunci pubblicitari non vengano inseriti troppo spesso nei brevi periodo di tempo. Perché le 24 ore sono non sono l’unità di misura della durata di ascolto, bensì della giornata, per inciso.

Non ci sono al momento ulteriori informazioni in proposito, né sappiamo se questi test sono riservati al solo pubblico statunitense o meno. Ma alla luce di quanto riportato non possiamo escludere che Audible stia valutando un piano gratuito supportato dalla pubblicità, una mossa che potrebbe cambiare l’esperienza d’uso di un servizio finora disponibile soltanto a un prezzo fisso di 9,99 euro al mese (anche se nel momento in cui scriviamo è in offerta al prezzo di 2,95 euro al mese per i primi 6 mesi, promozione usufruibile fino al 3 aprile 2023 cliccando su questo link).

Ascoltare un audiolibro o un podcast intervallati di tanto in tanto da un annuncio pubblicitario, è questa l’idea del servizio di Amazon, che al momento non si è sbilanciata con nessun commento ufficiale sulla questione.

Leggi anche: le migliori cuffie bluetooth del mese, la nostra selezione aggiornata