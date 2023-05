Alla ricerca di un nuovo robot tutto in uno, che faccia da aspirapolvere e lavapavimenti? Sappiate che su Amazon è in offerta Roborock S7 Pro Ultra, un prodotto compatibile con Google Home, Amazon Alexa e Siri. Vediamo cosa è in grado di fare e scopriamo come approfittare subito di uno sconto di 250 euro.

Sconto di 250 euro per Roborock S7 Pro Ultra su Amazon

Roborock S7 Pro Ultra è il successore diretto di S7 e rispetto a quest’ultimo offre non solo una potenza di aspirazione decisamente superiore, ma anche una nuova stazione integrata veramente automatica. Quest’ultima è pensata per la raccolta automatica della polvere, per il riempimento automatico dell’acqua e per la pulizia automatica del mop. Il mocio viene pulito a una velocità di 600 giri al minuto e viene successivamente sollevato verso l’esterno di 5 mm per consentire una corretta asciugatura naturale, senza odori o batteri.

Il robot aspirapolvere è dotato di sacchetti per la polvere da 2,5 litri (che possono essere sostituiti anche ogni 7 settimane) e di un serbatoio dell’acqua da 3 litri, sufficiente per pulire fino a 300 metri quadrati. La potenza di aspirazione di 5100 Pa consente di rimuovere facilmente polvere e sporco, anche dai tappeti. A bordo troviamo il sistema VibraRise, che mette a disposizione una pressione costante di 600 g e 3000 passaggi al minuto di pulizia sonica. Oltre a offrire una potenza pari a più del doppio del modello precedente, S7 Pro Ultra si ricarica il 30% più rapidamente.

L’app Roborock, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store, offre il controllo completo del robot, per la mappatura 3D attraverso la tecnologia LiDAR (possono essere salvate fino a 4 mappe), l’impostazione di zone vietate o muri virtuali e la creazione di routine personalizzate: con queste ultime si possono impostare orari diversi per la pulizia delle varie zone e stanze della casa. S7 Pro Ultra è compatibile con i comandi vocali e i principali assistenti virtuali (Assistant, Alexa e Siri).

Roborock S7 Pro Ultra è stato inizialmente proposto al prezzo consigliato di 1099 euro con stazione di ricarica e di scarico inclusa, ma potete acquistarlo con uno sconto di 250 euro su Amazon. L’offerta porta il prezzo a 849 euro, con spedizione compresa (gestita da Amazon). Se siete interessati o volete dare un’occhiata potete seguire il link qui in basso:

