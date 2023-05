In sordina, e a distanza di più di un mese dai notebook XPS più grandi e desktop, Dell aggiorna anche il suo portatile più particolare ed esclusivo: Dell XPS 13 Plus. Sono arrivati i nuovi chip Intel Core di tredicesima generazione, una novità che, seppur quasi isolata, rende questi portatili più performanti sia in termini di prestazioni pure che di efficienza, che si dovrebbe riflettere anche in un’autonomia superiore. Sono già acquistabili anche in Italia, come anticipato, quindi scopriamone meglio i dettagli e le (poche) novità.

Caratteristiche e prezzi di Dell XPS 13 Plus con Intel Core 13a Gen

Arrivato in Italia poco più di un anno fa, Dell XPS 13 Plus è un portatile ultrasottile molto moderno, che si presenta con una scocca e alcune soluzioni minimali e futuristiche. La scocca in alluminio integra infatti una tastiera a filo e un trackpad invisibile, con clic emulato, cioè tramite feedback tattile à la Apple.

Dalla dodicesima si passa ora alla tredicesima generazione di processori di Intel per questo notebook, che integra nello specifico due dei chip della serie P da 28 W, una via di mezzo tra la serie U super efficiente e la più potente serie H. Da una parte c’è l’Intel Core i5-1340P con 12 core, 12 MB di memoria cache capace di arrivare a 4,6 GHz, e l’Intel Core i7-1360P, con 12 core, 18 MB di memoria cache e fino a 5.0 GHz. Ancora presenta nel momento in cui scriviamo la variante più economica, quella con Intel Core i5-1240P, chip della generazione precedente che per ora non è stato ancora soppiantato. La scheda grafica è integrata, una Intel Iris Xe.

Oltre ai nuovi processori, il modello aggiornato di Dell XPS 13 Plus integra anche nuove memorie RAM più veloci. Si parte dagli 8 GB LPDDR5 a 6000 MHz, con opzionali 16 e 32 GB (opzione disponibile solo in abbinata al Core i7); le precedenti operavano invece a 5.200 MHz. Per quanto riguarda invece lo spazio d’archiviazione non si segnalano particolari novità: ci sono tre configurazioni disponibili con unità SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, da 1 e da 2 TB.

Vale lo stesso discorso per il display da 13,4″ di Dell XPS 13 Plus, che non cambia e in tutti e quattro i casi offre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sono quattro le opzioni a disposizione: il più economico schermo non touchscreen Full HD+ (1920 x 1200 pixel) con 500 nit di luminosità massima, la stessa versione ma con supporto touchscreen, un pannello OLED 3,5K (3.456 x 2160 pixel) da 400 nit e uno schermo UHD+ (3840 x 2400 pixel) da 500 nit, entrambi touchscreen.

Per il resto, vale la pena segnalare che come sistema operativo è possibile scegliere fra Windows 11 Pro, Windows 11 Home e Ubuntu 22.04 LTS, è possibile optare per la piattaforma Intel vPro (integra varie tecnologie e applicazioni commerciali utili per professionisti), supporta la connettività Wi-Fi 6E, ha una fotocamera HD RGB 720p, due altoparlanti stereo e una batteria integrata da 55 Wh.

Non ci sono altre novità per questo notebook, nemmeno estetiche; ma come anticipato Dell XPS 13 Plus è già disponibile direttamente sul sito web del produttore. Parte da 1.699 euro, prezzo che si riferisce alla versione con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD; la configurazione con Core i7 con 16 GB di RAM costa invece 1924 euro. Potete acquistarlo sul sito di Dell, ma non escludiamo che a breve sia disponibile anche su Amazon.

Potrebbero interessarti anche: i migliori notebook da 13 pollici del mese, la nostra selezione aggiornata e Dell aggiorna Latitude, Precision e OptiPlex: le novità per notebook e desktop