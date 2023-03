Nella giornata di ieri Dell ha annunciato una serie di novità per tre serie di prodotti: Latitude, Precision e OptiPlex, a cui si aggiunge anche un nuovo monitor di fascia alta. Ci sono nuovi notebook, PC desktop e all-in-one nella nuova famiglia di prodotti, per ora riservata al mercato statunitense, ma che non escludiamo arrivi prossimamente anche in Italia. Intanto, scopriamone i principali dettagli e le novità.

I nuovi notebook Dell Latitude

Fra i nuovi notebook di Dell, la serie Latitude può contare su un nuovo 2-in-1, e su due portatili standard. Il primo si chiama Dell Latitude 9440 ed è un 14″ con display IPS in formato 16:10 e risoluzione QHD+, chiaramente touchscreen e con supporto alla penna, essendo un 2-in-1.

A bordo ci sono i nuovi processori Intel Core di 13esima generazione fino a i7 vPro, SSD fino a 2 TB e memoria RAM fino a 64 GB. Non è previsto il supporto per una scheda grafica dedicata, ma c’è integrata una Intel Iris Xe.

Latitude 7340 e 7440 sono invece degli ultraleggeri, con schermi da 14″ e 13″, poco sopra e poco sotto il chilo di peso. Entrambi sono disponibili sia in versione notebook standard che come 2-in-1, a differenza di Latitude 7640, il modello più grande, con display da 16″, ma tutti con processori Intel Core di 13esima generazione fino a i7 di serie U.

Alla base della nuova serie di notebook di Dell ci sono poi i Latitude 5340, 5440 e 5540, oltre al Latitude 5430 Chromebook. Il più piccolo 5340 è disponibile sia in versione notebook che 2-in-1, gli solo laptop, ma tutti arrivano con processori Intel di 13esima generazione fino a i7 U. Discorso diverso invece per Dell Latitude 5430 Chromebook, che monta la precedente generazione, fino a i7; anche lui sia come laptop che come 2-in-1, con schermo da 14″ come intuibile dal secondo numero riportato nel nome (vale anche per gli altri).

Portatili e PC desktop Dell Precision

Su una fascia di mercato nettamente più alta si posiziona la serie Dell Precision, che conta sia nuovi notebook che nuovi PC desktop. Per quanto riguarda i portatili segnaliamo Dell Precision 7780, dotato di un display da 17,3″ Full HD o 4K, di processori Intel Core 13a Gen fino a i9-13950HX e di GPU fino a NVIDIA RTX 5000. L’alternativa è Dell Precision 7680.

Non va oltre un Intel Core i9-13900H il Dell Precision 5680, notebook dotato di uno schermo da 16 pollici OLED o IPS a seconda delle configurazioni, con la stessa opzione massima per quanto riguarda la GPU. Presente anche il modello Precision 5480.

Una NVIDIA RTX 2000 è invece la configurazione più prestazionale per Dell Precision 3581, altro notebook appena annunciato con Intel Core i9-13900H (al top), e display IPS da 15,6″, di cui ci sono anche i sodali Precision 3580 e 3480.

Per quanto riguarda invece i nuovi desktop, Dell ha presentato Precision 5860 Tower, e 7960 Tower. Quest’ultimo è il modello più pregiato, dotato di un chipset Intel W790 e con l’opzione massima per quanto riguarda i processori Intel Xeon W9-3495X e per le GPU la RTX A6000 lato NVIDIA e Radeon Pro W6800 per AMD.

Dell OptiPlex e Ultrasharp

Anche la serie Dell OptiPlex conta novità di vario tipo: sia PC desktop che all-in-one. Partiamo dal Dell OptiPlex Tower 7010 Plus, un PC desktop configurabile con processori fino a Intel Core i9-13900K e grafiche fino NVIDIA RTX 3070. Optando invece per una soluzione dalle dimensioni più contenute, c’è OptiPlex Small Form Factor Plus 7010, con Intel Core fino a i0-13900 vPro e GPU AMD Radeon RX6500. OptiPlex Micro Plus 7010 è invece un’opzione effettivamente compatta, con stessa CPU, ma solo grafica integrata.

L’All-in-One di Dell è invece dotato di un display IPS da 23,8 pollici con risoluzione Full HD, di processori fino a Intel Core i9-13900 vPro e di schede integrate AMD RX 6500. Per quanto riguarda invece le memorie è configurabile con un massimo di 64 GB di RAM e con SSD da 2 TB. Dell UltraSharp 49 è invece un monitor curvo da 49 pollici, con risoluzione QHD+ e aspetto di forma 32:9, a 60 Hz.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti di Dell

Come anticipato, tutti i notebook, PC e monitor citati sono stati presentati nelle scorse ore per il mercato statunitense. Alcuni sono già disponibili, altri lo saranno nel corso delle prossime settimane. Non appena ne avremo conferma, vi aggiorneremo coi prezzi e le disponibilità effettive per il nostro mercato. Per ora, vi lasciamo coi prezzi statunitensi dei prodotti presentati (laddove comunicati):

Dell Precision 7780 parte da 2829 dollari

Dell Precision 7680 parte da 2.529 dollari

Dell Precision 3581 parte da 1.699 dollari

Dell Precision 3580 parte da 1.459 dollari

Dell Precision 3480 parte da 1.439 dollari

Dell OptiPlex Tower parte da 1.215 dollari

Dell OptiPlex Small Form Factor parte da 1.115 dollari

Dell OptiPlex Mico parte da 1.090 dollari

Dell OptiPlex All-in-One parte da 1.591 dollari

Dell UltraSharp 49 Curved costa 1.999,99 dollari

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook di Dell del mese, la nostra selezione e configurare un PC desktop: i nostri consigli