Al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, oltre ai produttori di smartphone, ci sono anche aziende come Lenovo o Dell, che ha annunciato proprio in queste ore un aggiornamento della famiglia di computer XPS. Si tratta di una gamma di prodotti di fascia elevata che contiene sia notebook che desktop, dispositivi che abbracciano i processori Intel di 13esima generazione e le schede grafiche RTX serie 40 di NVIDIA.

Annunciati al MWC 2023 i nuovi Dell XPS aggiornati

Dell XPS 15 e 17

Partiamo dai portatili con il nuovo Dell XPS 15, notebook dotato di uno schermo OLED da 15,6″ con risoluzione 3,5 K, touchscreen e protetto da Corning Gorilla Glass 6. Sotto il cofano ci sono i processori Intel Core i5, i7 e i9 di 13esima generazione serie H, con al fianco le GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 e 4070, o in alternativa con una Intel Arc A370M come opzione di base.

Questione memorie si parte da 8 GB di RAM fino ad arrivare a 64, con le opzioni intermedie 16 e 32 GB, tutte quante DDR5, mentre lo spazio d’archiviazione va da SSD da 512 GB ai 4 + 4 TB, di tipo PCIe. Per il resto Dell XPS 15 è dotato di due Thunderbolt USB C, di una USB C 3.2, di un lettore di schede SD e di un ingresso jack audio da 3,5 mm. La batteria di Dell XPS 15 è da 86 Whr.

Dunque, notebook identico al modello precedente che vedete in copertina, fatta eccezione per i processori e le schede grafiche, cose tutt’altro che irrilevanti in ogni caso. E lo stesso discorso vale per Dell XPS 17, modello più grande che da quest’ultimo si differenzia oltre che per lo schermo, per la batteria più grande (da 97 Whr) e per le due porte Thunderolt USB C in più, per la possibilità di configurarlo anche con la più pepata NVIDIA GeForce RTX 4080 e per l’assenza della Intel Arc citata.

Dell XPS desktop

Al MWC 2023 Dell ha presentato anche il nuovo XPS desktop, equipaggiato anch’esso con i processori Intel Core di 13esima generazione fino a i9, tutti di serie K ad esclusione della versione i5-13400. Per quanto riguarda invece le schede grafiche, fra le opzioni disponibili ora ci sono anche le NVIDIA GeForce RTX 4080 e la 4090 da 24 GB.

Lato memorie, Dell XPS desktop, come abbiamo visto per i portatili, permette all’utente di scegliere fra 8 e 64 GB di RAM e fra 512 GB e 8 TB (4 + 4) di SSD PCIe NVMe M.2. Nient’altro di nuovo da segnalare per il resto.

Prezzi e disponibilità dei nuovi Dell XPS 2023

Il produttore ha ufficializzato queste nuove versioni nella giornata di oggi, 28 febbraio 2023. Per il momento possiamo fornirvi le informazioni sui prezzi di partenza statunitensi, mercato in cui sia i notebook che le versioni desktop arriveranno da giovedì 2 marzo.

Dell XPS desktop parte da 2.799 dollari, mentre ne servono 2.949 per il modello base di Dell XPS 15, 3.749 dollari per la versione base di Dell XPS 17. Per quanto riguarda l’Europa e il mercato italiano vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

