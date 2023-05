Si chiama Pulse Premiere ed è una soluzione studiata dal team di TikTok per i creatori di contenuti di professione di questo popolare social.

Ricordiamo che stiamo parlando di una piattaforma di social media in cui gli utenti possono creare e condividere brevi video con musica o altri suoni, lanciata nel 2016 dall’azienda cinese ByteDance e divenuta rapidamente un vero e proprio fenomeno a livello globale (ciò anche grazie ad appositi algoritmi), tanto da suscitare l’interesse persino delle autorità governative di vari Paesi per alcuni potenziali abusi (com’è avvenuto ad esempio in Francia).

TikTok supporta i creatori più importanti attraverso un programma, studiato per finanziare coloro che sono in grado di soddisfare determinati requisiti (come avere almeno 100.000 follower e almeno 18 anni di età), assicurandosi in questo modo di avere sempre nuova materia prima da offrire ai suoi utenti.

Con TikTok aumentano i guadagni per i creatori di contenuti

Con Pulse Premiere l’idea del team di TikTok è quella di consentire agli inserzionisti di mostrare i propri annunci insieme a contenuti premium di editori di grandi nomi, tra cui Buzzfeed, DotDash Meredith, MLS, NBCUniversal, Vox Media, UFC e WWE.

Con Pulse Premiere i creatori di contenuti potranno guadagnare fino al 50% dei ricavi generati dagli annunci posizionati dietro i loro contenuti e questo può essere considerato una sorta di livello successivo rispetto al precedente programma, rispetto al quale è decisamente più inclusivo (consente agli editori di inserire annunci dopo tutti i post).

Il team di TikTok si augura di riuscire a supportare gli editori e creare nuove opportunità di business per la piattaforma con questa nuova iniziativa e, se si considerano i numeri che questo social network può vantare, è facile comprendere come Pulse Premiere abbia tutte le potenzialità per divenire un prodotto tra i più interessanti tra quelli disponibili nel settore pubblicitario.

