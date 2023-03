Dalla Francia arriva una notizia piuttosto curiosa su una misura che potrebbe essere presa anche in altri Paesi: alcune applicazioni molto popolari, inclusa quella di TikTok, sono state bannate dai dispositivi dei dipendenti governativi.

Stando a quanto si apprende, la decisione è stata presa a causa di problemi di sicurezza informatica, in quanto le applicazioni vietate potrebbero mettere a repentaglio i dati sia per i dipendenti che per l’amministrazione.

Vietate in Francia TikTok e altre applicazioni

Ad annunciare la misura è stato il Ministro della Funzione Pubblica Stanislas Guerini, il quale ha precisato che il divieto ha effetto immediato ma le sanzioni per la sua violazione saranno decise a “livello dirigenziale”.

Al momento questo ban non riguarda i dispositivi personali ma in futuro potrebbe essere esteso anche ad essi e ciò senza dubbio farà esplodere le proteste dei dipendenti governativi.

Il Ministro della Funzione Pubblica francese ha anche precisato che potrebbero esserci alcune eccezioni per i necessari scopi di comunicazione mentre non ha fornito un elenco ufficiale delle applicazioni che sono state vietate.

Tra le app che verranno bannate vi sono TikTok, Twitter, Netflix e il popolare gioco Candy Crash Saga, ossia tutte applicazioni di intrattenimento che potrebbero mettere a rischio i dati governativi: in sostanza, la norma non mira a colpire una determinata categoria di app o un Paese specifico che potrebbe sfruttarle per “trafugare” dati preziosi.

Questo nuovo divieto arriva sulla scia di misure simili già prese da altri Paesi nei confronti di TikTok (che ha già escluso in modo categorico di collaborare con il governo cinese), come ad esempio gli Stati Uniti, la Commissione Europea, il Regno Unito e il Canada.

Resta da capire come la nuova regola verrà accolta dai dipendenti pubblici francesi (probabilmente molto male) e quanto sarà effettivamente rispettata e per quanto riguarda questo ultimo apetto molto dipenderà da quali saranno le sanzioni previste.