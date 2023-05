Come ogni anno, specie negli ultimi, la primavera e il mese di maggio coincidono con le uscite in bici. Le strade di tutta Italia si riempiono di ciclisti più e meno pratici, con la triste conseguenza di un maggior numero di incidenti, spesso gravi purtroppo, che rendono sport e attività come il ciclismo piuttosto pericolosi.

Sono tante le iniziative che chiedono maggior sicurezza per chi usa le bici, contesto in cui si posiziona anche M.O.R.E. SAFE di Merida, un sistema che si avvale di adesivi e di un’app correlata per rendere più semplici i soccorsi in caso di incidenti, problemi ed emergenze. Vediamo meglio come funziona e come si usa.

Come funziona Merida M.O.R.E. SAFE

Si chiama Scan for Emergency M.O.R.E. SAFE, ed è un sistema che nasce per agevolare i soccorsi in caso di emergenza. Sviluppato dalla società Pointer, con Merida Italia come partner, importante azienda taiwanese che produce biciclette, è composto da un kit di adesivi con dei codici QR da applicare sulla bici e sul casco, e da un’app gratuita, compatibile sia con smartphone Android che con dispositivi iOS.

Una volta effettuata la registrazione sull’app (scaricabile dal Google Play Store e dall’App Store), l’utente è invitato a compilare la propria scheda personale inserendo vari dati, comprese le informazioni medico sanitarie e di primo soccorso, aggiungendo ad esempio eventuali allergie, patologie e altre condizioni di salute che saranno poi utili per eventuali trattamenti effettuati dal personale sanitario.

In caso di emergenza il soccorritore è quindi in grado di accedere alla scheda informativa della persona che si trova di fronte, contenente tutte queste informazioni condivise tramite l’app M.O.R.E. SAFE, e di comunicare inoltre con i contatti impostati per le emergenze, persone che riceveranno una notifica in tempo reale relativa contenente l’ora, la data e la posizione in cui c’è stata l’emergenza. L’applicazione permette di registrare più bici, e di scegliere direttamente dalla schermata principale se tenere attiva o disattivare la funzione, per rendere le informazioni accessibili o meno tramite codici QR.

