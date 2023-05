Intel ha deciso di cambiare la nomenclatura della sua gamma di processori. La conferma è arrivata da Bernard Fernandes, direttore della comunicazione globale per Intel Corporation. Si tratta, quindi, di una fonte ufficiale. Il tweet di Fernandes, arrivato in queste ore, conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni.

La casa americana (con una scelta che potrebbe rendere ancora più complicata la scelta del processore giusto per gli utenti) si prepara a pensionare i brand i3, i5, i7 e i9 già con il lancio della nuova generazione di CPU, caratterizzata dal nome in codice Meteor Lake, che sarà la quattordicesima generazione dei processori Core di Intel.

Vediamo i dettagli completi sulla questione.

Intel cambierà la nomenclatura dei suoi processori?

L’anticipazione fornita dal responsabile della comunicazione di Intel conferma i rumor della scorsa settimana. Con la nuova generazione di processori, Intel attuerà delle modifiche al sistema di nomenclatura dei suoi processori. Per il momento, il manager non ha fornito alcuna informazione in merito al nuovo sistema utilizzato dall’azienda per identificare le sue CPU. Nel corso delle “prossime settimane” arriveranno, però, le prime novità in merito.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel — Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023

Nei giorni scorsi, un benchmark del videogioco Ashes of the Singularity (titolo spesso utilizzato per valutare le prestazioni in gaming delle CPU) ha rivelato l’esistenza di un misterioso processore Intel Core Ultra 5 1003H. L’introduzione del nome Ultra rappresenta, quindi, una delle possibili novità per il sistema di nomenclatura che Intel utilizzerà per la sua gamma di processori, a partire dalla 14° generazione di Intel Core, rappresentata dai nuovi Meteor Lake.

Le ipotesi sul tavolo sono diverse. Intel potrebbe pensionare i brand i3, i5, i7 e i9, attualmente utilizzati per identificare sia i processori desktop che la ricca gamma di processori per notebook (suddivisi a loro volta in varie fasce in base al consumo come la U, la P e la H). L‘introduzione di nomi come Ultra rappresenta, quindi, l’ipotesi più probabile. Intel potrebbe, quindi, seguire l’esempio di Apple che identifica i suoi processori di fascia alta con nomi come Pro, Max e Ultra.

Il rischio, naturalmente, è quello di complicare inutilmente un sistema già abbastanza contorno. La gamma Intel, infatti, è ricchissima. Ogni generazione di processori Intel Core si articola in varie famiglie di prodotto con differenze sostanziali tra una CPU ed un’altra che, talvolta, si traducono in processori con sigle molto simili e una sola cifra di differenza. Un notebook con Core i7 può presentare un processore i7 serie H o un processore i7 serie U con differenze prestazionali enormi.

Staremo a vedere quali saranno le scelte di Intel in tal senso. Ricordiamo che pochi mesi fa anche AMD ha modificato la nomenclatura dei suoi processori (per notebook), con un sistema che permette una facile identificazione delle caratteristiche del processore, a condizione di conoscere l’argomento e il funzionamento del meccanismo. Per saperne di più vi rimandiamo all’articolo riportato qui di sotto.

