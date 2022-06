Anche se dobbiamo ancora vedere i primi chip Intel Core di 13a generazione basati sull’architettura “Raptor Lake”, la società sta già parlando di quelli che arriveranno il prossimo anno.

I chip Intel “Meteor Lake” di 14a generazione che debutteranno nel 2023 saranno i primi a essere prodotti utilizzando un nuovo processo chiamato Intel 4.

In breve Intel afferma che la nuova architettura permetterà ai chip di raggiungere velocità di clock superiori del 20% rispetto a quelli prodotti utilizzando un processo Intel 7, senza tuttavia incrementare il consumo energetico.

I chip Intel “Meteor Lake” di 14a generazione saranno più potenti ed efficienti

La società ritiene che il nuovo processo Intel 4 consente una maggiore efficienza con un consumo energetico inferiore fino al 40% alla stessa frequenza, almeno in alcune circostanze.

Intel sta passando da un processo di produzione da 10 nm a 7 nm, inoltre Intel 4 è il primo nodo dell’azienda che incorpora la tecnologia EUV (litografia ultravioletta estrema) che le aziende concorrenti utilizzano da anni.

Questo si tradurrà nella realizzazione di chip con una densità di transistor due volte superiore rispetto a quelli prodotti con un processo Intel 7.

I chip Intel 4 saranno anche i primi dell’azienda a utilizzare un’architettura tile che racchiude vari “chiplet” più piccoli con funzioni diverse, ad esempio uno per la CPU, un altro per la grafica e un altro per l’I/O.

Questo è un approccio già utilizzato da AMD, ma dovrebbe diventare più ampiamente adottato visto che AMD, ARM e Intel stanno unendo le forze per creare uno standard di chiplet aperto chiamato UCIe.

