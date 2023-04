All’indomani del lancio dei nuovi ciclocomputer Edge 540 e 840 Solar, Garmin ufficializza un altro prodotto per sportivi, un vero e proprio rugged dalle dimensioni importanti e dallo stile piuttosto particolare. Si chiama Garmin Instinct 2X Solar ed è uno di quegli sportwatch grezzi, spartani, senza raffinatezze di alcuna sorta. D’altronde fa parte di una famiglia di orologi di Garmin che non hanno nemmeno uno schermo a colori, bensì pannelli che in questo caso sono transflettivi ma per niente energivori. Il produttore parla di un’autonomia illimitata se utilizzato in determinate condizioni e in alcune maniere, ma scopriamone meglio i dettagli e le peculiarità.

Caratteristiche, immagini e funzioni di Garmin Instinct 2X Solar

Novità e funzioni

Non rappresenta un’evoluzione dei Garmin Instinct 2 annunciati più di un anno fa, ma è un modello che si posiziona nella stessa famiglia come opzione più costosa e ricca i funzioni. Rispetto a loro e al più recente Instinct Crossover presentato lo scorso novembre, questo nuovo sportwatch di Garmin è più grande, è dotato della tecnologia GNSS multi-banda (rilevamento della posizione più accurato nelle aree in cui i segnali GPS sono deboli), del giroscopio e di una superficie sensibile alla luce solare più ampia, che gli garantisce un’autonomia da record. Ah, ha anche una torcia multi-LED con modalità strobo e intensità modulabili utile per varie cose, fra cui farsi vedere durante una corsa di notte.

Queste sono le principali differenze che distinguono Garmin Instinct 2X Solar dagli altri modelli più recenti della serie, nonostante riservi anche dell’altro fra le funzioni software. Oltre ai vari profili sportivi precaricati e al monitoraggio quotidiano dei parametri fisici e dello stato di forma, comprensivi di tempi di recupero, qualità e carichi di allenamento calcolati tramite gli algoritmi di Firstbeat Analytics, alle notifiche smart del telefono e alle altre funzionalità di base che trovate nel sito, ci sono alcune chicche interessanti come il rapporto mattutino (o Morning Report), una funzione che fornisce all’utente una panoramica della notte trascorsa basata sulla qualità del sonno, sulla variabilità della frequenza cardiaca (c’è la funzione HRV Status) e le indicazioni sulle condizioni meteorologiche; una specie di resoconto utile per affrontare la giornata.

Garmin Instinct 2X Solar permette di effettuare pagamenti contactless con Garmin Pay, ha Connect IQ come app companion per gestire le attività, personalizzare le impostazioni, scaricare quadranti, app e altro, e un profilo sportivo particolare, Obstacle Race Course, una disciplina diffusasi negli ultimi anni nota anche con l’acronimo OCR in cui un concorrente deve superare vari ostacoli correndo o camminando.

La versione Tactical Edition di questo sportwatch, oltre ai colori, si distingue dalla standard per alcune funzioni aggiuntive quali la compatibilità con l’anemometro (è uno strumento usato in meteorologia per misurare vento e pressione del vento), la visualizzazione delle coordinate GPS in doppia modalità, Visione notturna che abilita una particolare retroilluminazione dello schermo leggibile con i visori notturni, la modalità Stealth che disabilità la connettività wireless e impedisce la condivisione della posizione GPS e la funzione Kill Switch, che cancella immediatamente tutte le informazioni dell’utente.

Specifiche tecniche

È realizzato in polimero fibro rinforzato, con lente Power Glass che converte la luce solare in energia per la batteria

misura 50 x 50 x 14,5 mm e pesa 67 grammi

è impermeabile fino a 10 atmosfere (circa 100 metri di profondità)

cinturini da 26 mm quickfit

schermo da 1,1″ monocromatico MiP transflettivo e anti-riflesso con risoluzione di 176 x 176 pixel

64 MB di memoria interna

sensori: cardiofrequenzimetro Elevate v4, pulsossimetro, termometro, accelerometro, giroscopio, bussola, altimetro barometrico

sistemi di posizionamento: GPS, GLONASS, Galileo e rilevamento della posizione in multifrequenza (GNSS multi-banda)

connettività: Bluetooth e ANT+

Per quanto riguarda l’autonomia di Garmin Instinct 2X Solar, questi sono i dati dichiarati da Garmin in base allo scenario di utilizzo e alle condizioni di luminosità:

Smartwatch: 40 giorni illimitata con energia solare*

GPS: 60 ore; 145 ore con energia solare**

Tutti i sistemi satellitari: 40 ore; 65 ore con energia solare*

Tutti i sistemi satellitari e Multibanda: 27 ore; 36 ore con energia solare**

Durata massima della batteria in modalità GPS: 150 ore; illimitata con energia solare**

Attività GPS Expedition: 60 giorni; illimitata con energia solare*

Modalità orologio con risparmio energetico: 100 giorni; illimitata con energia solare*

*Ricarica solare, stimando un utilizzo di 3 ore al giorno in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux

**Ricarica solare, stimando un utilizzo in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux

Galleria immagini

Prezzo e disponibilità di Garmin Instinct 2X Solar

Garmin Instinct 2X Solar è disponibile da oggi sul mercato italiano nella versione Standard (colori Graphite, Flame Red, Whitestone e Moss) al prezzo di 449,99 euro e nella variante Tactical Edition (colori Coyote Tan o Nero), che costa 499,99 euro. È possibile ordinarli entrambi direttamente sul sito web di Garmin, ma sappiate che sono acquistabili anche su Amazon, con la disponibilità che varia a seconda delle diverse versioni e colorazioni.

