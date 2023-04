Sebbene macOS sia meno preso di mira dai malware rispetto a Windows, in questi tempi anche gli utenti di dispositivi Mac potrebbero diventare vittime di malintenzionati.

Un nuovo malware è in grado di estrarre dati di riempimento automatico, password, criptowallet e altro ancora dai dispositivi macOS, ed è pure in vendita tramite Telegram.

Il malware AMOS minaccia macOS ed è in vendita su Telegram

Originariamente individuato da Cyble Research, Atomic macOS Stealer (AMOS) è un malware altamente efficace progettato per estrarre una vasta gamma di informazioni dal computer con sistema macOS del malcapitato di turno.

I dati che possono essere sottratti da AMOS includono password salvate nel portachiavi virtuale, dettagli di sistema, file dal desktop e dalla cartella documenti e persino la password utente macOS.

Questo malware è specificamente progettato per i browser più diffusi come Firefox e Google Chrome dai quali può estrarre facilmente i dati relativi ai riempimenti automatici, password, cookie e informazioni sulla carta di credito, in più è in grado di indirizzare alcuni popolari criptowallet, come Electrum, Binance, Exodus, Atomic e Coinomi. Come se tutto ciò non bastasse, AMOS è attualmente in vendita su Telegram a un canone mensile di 1.000 dollari.

Gli utenti Mac possono evitare di imbattersi nel malware AMOS installando software esclusivamente da fonti attendibili come l’App Store, evitando di installare file da fonti non verificate o non verificabili e prestando attenzione ai collegamenti inviati tramite e-mail o altre modalità. È inoltre consigliato utilizzare appositi software antivirus, visto che l’Italia è il Paese europeo più colpito dai malware.