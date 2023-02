Ci sono delle classifiche che nessuno vorrebbe scalare, come ad esempio quella relativa alla diffusione dei malware e, a quanto pare, in Europa nel 2022 a conquistare il primo posto è stata l’Italia.

Ebbene sì, il nostro Paese è stato quello nel Vecchio Continente ad essere stato colpito di più da attacchi malware nel corso del 2022, almeno secondo quanto è risultato dall’ultimo report di Trend Micro Research.

In Italia gli attacchi malware nel 2022 sono dilagati

Stando a quanto viene precisato dallo staff di Trend Micro, al momento i ricercatori non hanno completato del tutto lo studio dei dati relativi allo scorso anno ma una prima analisi non sembra lasciare dubbi sul fatto che è stata l’Italia ad occupare il gradino più alto del podio nella classifica dei Paesi europei più colpiti dai malware.

In particolare, in 8 mesi su 12 (ossia aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre) l’Italia è stata la più colpita da attacchi malware e nell’ultimo trimestre del 2022 ha persino conquistato la terza posizione al mondo, preceduta soltanto dal Giappone e dagli Stati Uniti.

E se vi state chiedendo quanto grande sia il quantitativo di malware che nel corso del 2022 ha colpito il nostro Paese, la risposta è 247.040.439: in sostanza, c’è ben poco da stare tranquilli, in quanto il problema pare essere piuttosto diffuso e pronto a colpire chiunque.

I dati diffusi da Trend Micro sono il frutto delle analisi condotte da Smart Protection Network, la rete di intelligence globale di questa popolare software house che individua e analizza le minacce e aggiorna costantemente il relativo database online, in modo da fornire uno strumento per bloccare gli attacchi in tempo reale.

I consigli per evitare brutte sorprese sono sempre i soliti: utilizzare appositi software antivirus, evitare di visitare siti pericolosi e fare attenzione ai messaggi email sui quali vi sono dubbi di affidabilità.