Razer ha svelato le nuove cuffie Razer BlackShark V2 Pro 2023, un’evoluzione delle cuffie già apprezzate dai professionisti degli esport e dai gamer di tutto il mondo. La nuova versione delle cuffie mantiene le caratteristiche per il gioco competitivo che hanno reso celebre la serie BlackShark, ma è stata ulteriormente ottimizzata grazie alla collaborazione con alcuni dei migliori atleti di esport del mondo. Questa stretta collaborazione ha permesso a Razer di migliorare ancora di più le prestazioni delle cuffie, rendendole un prodotto di assoluto livello per il gioco competitivo. In questo articolo vediamo tutte le novità, disponibilità e prezzi delle nuove cuffie per il gaming.

Ecco Razer BlackShark V2 Pro 2023, le cuffie per i giocatori più esigenti

Una delle principali innovazioni introdotte da Razer nelle BlackShark V2 Pro 2023 è il nuovo microfono HyperClear Super Wideband. Secondo quanto riferito dal produttore, questo microfono removibile di nuova generazione sarebbe in grado di catturare uno stupefacente livello di dettaglio grazie a una gamma di frequenze più ampia, garantendo una qualità vocale ad alta definizione e di livello professionale. Secondo i professionisti del settore che hanno già avuto modo di testare le cuffie, il microfono delle BlackShark V2 Pro 2023 supererebbe ogni aspettativa in termini di prestazioni dei microfoni su un paio di cuffie wireless. Grazie alla collaborazione con alcuni dei migliori atleti di esport del mondo, tutti i videogiocatori possono ora sperimentare un audio di livello professionale con profili audio FPS Pro-Tuned, completamente personalizzabili in tutta semplicità tramite Razer Synapse, che permette anche di salvarli direttamente sulle cuffie per essere pronti alle sessioni di gioco senza la necessità di software aggiuntivi.

Internamente le cuffie Razer BlackShark V2 Pro 2023 sono dotate di una batteria da 70 ore con ricarica Type-C. Stando a quanto comunicato dall’azienda, la durata della batteria è più che triplicata rispetto alla versione precedente, garantendo fino a 70 ore di gioco e 6 ore di autonomia con una ricarica di soli 15 minuti grazie alla connessione Type-C. La nuova edizione delle BlackShark V2 Pro continua a garantire il comfort premium tipico della linea BlackShark, grazie ai padiglioni isolanti e alla memory foam ultra-morbida che assicurano un focus continuo e il massimo della comodità anche per le sessioni più lunghe. Uno degli aspetti più innovativi di questo nuovo modello è l’inserimento di driver da 50 mm TriForce Titanium progettati in proprio dall’azienda stessa, simili a quelli delle altre cuffie di punta di casa Razer. Combinando questi diaframmi rivestiti in titanio con i profili audio ottimizzati dagli atleti con cui è stata portata avanti la collaborazione, i gamer possono godersi un suono più chiaro e dettagliato durante le sessioni di gioco.

Lato connettività, invece, le cuffie sono dotate di Razer HyperSpeed Wireless, una connessione wireless a 2,4 GHz che garantisce prestazioni elevate, bassa latenza e un suono perfettamente sincronizzato con il gioco. Con l’introduzione della funzionalità Bluetooth e del controllo SmartSwitch di Razer direttamente sul dispositivo, è possibile passare da una connessione a 2,4 GHz a quella Bluetooth in tutta comodità in una manciata di secondi.

Per comodità, di seguito inseriamo la lista completa delle specifiche tecniche delle cuffie Razer BlackShark V2 Pro 2023.

Risposta in frequenza: 12 Hz – 28 kHz

12 Hz – 28 kHz Impedenza : 32 Ω

: 32 Ω Sensibilità : 100 dbspl / mw a 1 khz tramite stimolatori testa e torso

: 100 dbspl / mw a 1 khz tramite stimolatori testa e torso Driver: 50 mm Razer TriForce in titanio

50 mm Razer TriForce in titanio Diametro auricolare interno: 62 mm x 42 mm

62 mm x 42 mm Materiale padiglione : memory foam ammortizzante

: memory foam ammortizzante Noise cancelling: isolamento passivo dal rumore avanzato

isolamento passivo dal rumore avanzato Connessione: wireless Type-A (2,4 GHz), Bluetooth 5.2

wireless Type-A (2,4 GHz), Bluetooth 5.2 Microfono : scollegabile a banda super larga

: scollegabile a banda super larga Risposta in frequenza microfono: 100 Hz – 10 kHz

100 Hz – 10 kHz Sensibilità microfono (@1khz): -42 ± 3 dbv / pa, 1 kHz

-42 ± 3 dbv / pa, 1 kHz Virtual surround encoding: THX Spatial Audio

THX Spatial Audio Durata della batteria: fino a 70 ore

fino a 70 ore Compatibilità: PC (Type-A 2,4 GHz, Bluetooth 5.2) Playstation (Type-A 2,4 GHz) Android e iOS (compatibili con Type-A o Bluetooth 5.2)

Peso: 320 g circa

Disponibilità e prezzi delle cuffie BlackShark V2 Pro 2023

Le BlackShark V2 Pro 2023 sono disponibili nei due classici colori bianco e nero al prezzo di 229,99€ sul sito ufficiale dell’azienda Razer.com e presso tutti i rivenditori autorizzati. Qualora vogliate acquistare le nuove cuffie su Amazon, potete farlo direttamente dai link presenti qui sotto.

Acquista le cuffie Razor BlackShark V2 Pro 2023 in versione bianca

Acquista le cuffie Razor BlackShark V2 Pro 2023 in versione nera

Potrebbe interessarti anche: Migliori cuffie da gaming di Aprile 2023: ecco i nostri consigli