Oggi, 26 aprile 2023, DAZN ha lanciato una nuova offerta tanto interessante quanto effimera. Fino a lunedì 1 maggio è possibile attivare una promozione che sconta del 50% il piano DAZN STANDARD per i primi quattro mesi, promozione di cui scopriamo subito le principali cose da sapere.

Come attivare DAZN STANDARD a metà prezzo

C’è tempo fino a lunedì primo maggio per attivare questa nuova offerta a tempo che offre DAZN a metà prezzo. Il piano scontato è DAZN STANDARD, che costa quindi 19,99 euro invece di 39,99 euro al mese per i primi quattro mesi.

Non ci sono particolari condizioni da tenere a mente perché la promozione è disponibile anche per chi aveva disdetto DAZN in precedenza. Ma bisogna sapere che è accessibile solo ai clienti che pagano con carte di credito o di debito, o tramite PayPal dal sito web, non da app; quindi niente codici, né carte prepagate o altri metodi di pagamento.

Passati i primi quattro mesi scontati a 19,99 euro, se l’utente non dovesse disdire l’abbonamento a DAZN, l’offerta si rinnoverà a prezzo pieno, cioè a 39,99 euro al mese.

Non c’è altro da sapere. A seguire c’è il link per attivare direttamente DAZN STANDARD in offerta, che ricordiamo essere disponibile da oggi, 26 aprile, fino a lunedì 1 maggio 2023.

Attiva subito DAZN STANDARD in offerta a 19,99 euro al mese (per 4 mesi)

