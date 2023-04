Apple continua a manifestare il suo interesse per il benessere dell’utente integrando sempre più funzionalità sanitarie nei suoi dispositivi. Secondo un recente rapporto il colosso di Cupertino starebbe preparando un nuovo servizio di coaching sanitario basato sull’intelligenza artificiale.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo servizio di coaching basato sull’IA avrebbe il nome in codice “Quartz” e punterebbe a stimolare gli utenti quando si tratta di esercizio fisico, abitudini alimentari salutari, qualità del sonno e altro.

Per vedere il nuovo servizio di Apple bisognerebbe aspettare almeno un anno, tuttavia l’azienda avrebbe già gettato le basi per sfruttare i dati raccolti da Apple Watch per dare suggerimenti e creare programmi di coaching personalizzati per l’utente.

Probabilmente il servizio avrebbe un canone mensile, ma i prezzi non sono disponibili in questo momento, inoltre non ci sono dettagli in merito a una eventuale versione gratuita.

In quest’ottica Apple porterebbe l’app per la salute anche su iPad, insieme a nuove funzionalità di accessibilità che sfrutterebbero il display più grande del tablet.

Questo aggiornamento potrebbe essere annunciato insieme a iPadOS 17 durante la conferenza WWDC23 e potrebbe anche includere una funzionalità per tracciare le emozioni chiedendo agli utenti di annotarle manualmente e rispondere ad alcune domande sulla loro giornata.

Stando a quanto riferito, forse in futuro Apple sarà in grado di rilevare automaticamente gli stati d’animo degli utenti utilizzando il parlato e altri dati raccolti dai vari dispositivi.

Apple starebbe anche lavorando su un’app di journaling con caratteristiche simili, ma Bloomberg afferma che l’azienda al momento non la vedrebbe posizionata come un progetto di salute e benessere.

Il servizio di coaching di Apple potrebbe diventare realtà già l’anno prossimo, ma per ora è ancora tutto da vedere.

