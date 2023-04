A distanza di un paio di anni da quando Disney+ ha raggiunto un accordo con Sony Pictures per i diritti su alcuni dei vecchi film di Spider-Man (oltre che su quelli nuovi che saranno lanciati fino al 2026) per gli utenti di questa popolare piattaforma streaming è finalmente arrivato il momento di dare il benevenuto al supereroe mascherato.

Da oggi, infatti, iniziano ad essere disponibili su Disney+ i primi film di Spider-Man e nelle prossime settimane verranno aggiunti ulteriori due titoli, per la felicità degli appassionati di questo supereroe.

Ecco quali film di Spider-Man arrivano su Disney+

Stando a quanto è possibile apprendere, a partire da oggi sono disponibili sulla piattaforma i seguenti quattro film:

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

Gli appassionati di questo supereroe dovranno invece attendere fino al 12 maggio per questi due ulteriori film:

Spider-Man: Homecoming (2017)

Venom (2018)

Tale novità, che va ad arricchire l’offerta di Disney+ dedicata agli appassionati dei personaggi della Marvel, riguarda al momento gli utenti statunitensi ma dovrebbe presto essere estesa anche agli altri mercati in cui il servizio streaming è disponibile.

Inoltre il colosso statunitense ha già anticipato che nei prossimi mesi la sua offerta relativa a questo supereroe sarà ampliata con altri film e serie TV.

Viene così colmato un gap rispetto alle piattaforme della concorrenza e gli utenti di Disney+ potranno pertanto seguire le avventure di Peter Parker, dalla sua trasformazione in questo popolare supereroe mascherato alla sua evoluzione personale, con tanti temibili e spietati cattivi da affrontare, senza la necessità di ricorrere ad altri servizi o di noleggiare (o acquistare) i film che desiderano guardare.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del team della piattaforma streaming per scoprire quali sono i programmi relativi al nostro Paese. Abbonatevi qui a Disney+ per non perdervi niente.

