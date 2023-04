Scania ha raggiunto un altro importante passo verso l’elettrificazione mettendo in strada il primo camion per il trasporto di auto completamente elettrico al mondo.

Il camion Scania P 25 è stato recentemente messo in servizio dal gigante della logistica bavarese ARS Altmann Automobillogistik ed è in grado di trasportate fino a otto auto, a patto che non siano troppo lunghe o troppo alte.

Scania lancia il primo e-truck per il trasporto di auto al mondo

La bisarca dell’azienda svedese è trainata da un pacco batterie da 230 kWh che può essere completamente ricaricato in meno di 90 minuti a un massimo di 130 kWh (CCS 2), un’operazione fattibile durante il processo di scarico e carico delle auto.

La nuova motrice Scania P 25 è già stata guidata da alcuni dei conducenti abituali dell’azienda di logistica bavarese e secondo quanto riferito le reazioni sono state favorevoli, in particolare per la maneggevolezza e la vivacità rispetto al motore diesel.

L’acquisto dello Scania P 25 da parte di ARS Altmann è stato sostenuto da una sovvenzione finanziata dal Ministero federale per gli affari digitali e i trasporti nell’ambito della direttiva sulla promozione di veicoli commerciali leggeri e pesanti con propulsione alternativa e rispettosa del clima e delle relative infrastrutture di ricarica e cisterne (KsNI).

Il nuovo camion elettrico di Scania dovrà vedersela con Tesla Semi che è entrato ufficialmente in produzione a ottobre ed è arrivato su strada a dicembre.

Potrebbe interessarti: Auto elettriche e colonnine di ricarica in Italia, primo trimestre 2023 da record