Alcuni di voi potrebbero essersene accorti, l’aggiornamento a ChromeOS 112 ha avuto una distribuzione particolarmente lenta e disuniforme, l’update ha infatti iniziato ad essere distribuito come da tabella di marcia il 6 aprile, ma ha raggiunto un numero molto limitato di dispositivi.

La maggior parte dei Chromebook in circolazione ha infatti dovuto attendere più del solito per ricevere l’aggiornamento mensile, non è dato sapere quale sia il motivo del ritardo, forse qualche bug scovato all’ultimo, forse altre priorità in casa Google che già guarda all’evento del 10 maggio, ad ogni modo l’aggiornamento sembra ora essere largamente più diffuso.

ChromeOS 112 si è fatto attendere, vediamo le principali novità

Partiamo subito da ciò che, probabilmente, la maggior parte degli utenti sta aspettando: il Material You. Ci duole comunicarvi che Big G non ha ancora implementato lo stile in questione nella versione stabile di ChromeOS, rimane dunque valido l’unico metodo di attivazione che vi abbiamo precedentemente esposto in questo articolo.

Una delle poche novità introdotte con l’ultimo aggiornamento è abbastanza nascosta, e non avreste modo di notarla se non avete l’abitudine di “catturare lo schermo” del vostro Chromebook; all’apertura del menù Screen Capture, verrete accolti da un avviso che vi spiega come sia ora possibile abilitare l’opzione “Mostra clic e tasti”.

Cliccando sull’icona a forma di ingranaggio nel suddetto menù e accedendo contestualmente alle sue impostazioni, potrete notare la comparsa dell’opzione menzionata poco sopra; se attivata essa vi consentirà, durante la registrazione dello schermo, di mostrare i clic effettuati con il mouse.

L’altra principale novità introdotta con ChromeOS 112 riguarda una nuova procedura per il recupero password, dovrebbe trovarsi all’interno del menù Sicurezza e privacy -> Schermata di blocco e accesso -> Attiva Ripristino dati locale. Utilizziamo il condizionale perché, come potete notare dallo screenshot qui sotto, attualmente per noi la nuova opzione non è disponibile.

Non è chiaro se il rilascio di tale nuova funzione avvenga per vie traverse ma, una volta attivata, questo dovrebbe essere il suo funzionamento:

L’utente dimentica la password di accesso/inserisce la password errata quando accede al proprio Chromebook Viene visualizzata una notifica con un’opzione per recuperare l’account Fare clic sul pulsante “Ripristino” per accedere al flusso di recupero della password L’utente l’ID e-mail è precompilato, quindi fare clic sul pulsante “Avanti”. Fare clic su “password dimenticata” Immettere la nuova password e reimpostare il PIN opzionale (se l’utente l’ha configurata) L’utente riceve conferma tramite una notifica sullo schermo che la password e il PIN sono stati aggiornati Fare clic su “Fine” per accedere al tuo Chromebook

Teoricamente, dovrebbe essere stata implementata un’altra funzione che riguarda l’app Screencast, dovrebbe infatti essere possibile registrare nuovi video in diverse lingue oltre all’inglese, beneficiando contestualmente della trascrizione in spagnolo, giapponese, francese, italiano e tedesco.

Al momento però, tentando di effettuare la prova, non ci è nemmeno possibile cliccare sull’icona Nuovo screencast e ci viene restituito il messaggio “Impossibile registrare nella lingua del dispositivo”; è dunque probabile che l’implementazione del supporto alle nuove lingue possa avvenire a breve con un aggiornamento dell’app stessa.

Al solito quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.

Come avrete notato dunque, ChromeOS 112 non sembra apportare particolari novità al sistema operativo dei nostri Chromebook, non ci resta che attendere il mese di maggio per scoprire cosa Google ha in serbo per noi utenti.

