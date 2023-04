Abbiamo già avuto modo di vedere diverse implementazioni del Material You in ChromeOS, ancora in fase di lavorazione principalmente, ma in arrivo prima o poi sul sistema operativo desktop di Google.

Mentre aspettiamo che Big G si decida ad accelerare il rilascio dell’ultima versione disponibile, ChromeOS 112, così da poterne approfondire tutte le novità, oggi diamo uno sguardo ad una gradevole modifica in arrivo nel prossimo futuro.

Stando a quanto condiviso dai ragazzi di C2 Productions su Twitter infatti, sembra che Google stia lavorando ad un nuovo design per i controlli multimediali globali in ChromeOS, così da uniformare maggiormente l’esperienza d’uso con l’introduzione del Material You.

Ecco come cambieranno i controlli multimediali globali in ChromeOS grazie al Material You

Quello che potete vedere nell’immagine qui sotto è l’aspetto attuale dei controlli multimediali globali su un Chromebook, abbiamo le indicazioni della piattaforma dalla quale stiamo riproducendo i contenuti, nonché il titolo del video e la relativa copertina.

Poco più sotto invece potete notare quello che sarà il nuovo pannello dei controlli multimediali globali, l’aspetto generale viene completamente ridisegnato per adattarsi allo stile Material You, restituendo qualcosa di decisamente più moderno e accattivante.

@michaelperrigo @jojothetechie @robby_payne @GabrielBrangers @chromeunboxed

SECOND LOOK (lol): The New Media Player improved by blurring the background instead of taking the album color! Smart Decision according to me.

And Also THIS IS THE NEW MEDIA PLAYER. pic.twitter.com/Nk8ad9b1wg — C2 Productions (@cr_c2cv) April 16, 2023

Come sempre non è dato sapere quando Google rilascerà la nuova interfaccia grafica per il pannello in questione, così come al momento non è nota la procedura con cui i ragazzi sono riusciti ad attivare la novità sopra esposta; nei prossimi giorni non è da escludere che venga condivisa la procedura o più probabilmente l’apposito flag utilizzato.

