È già da un po’ di tempo che teniamo d’occhio il lavoro di Google per implementare lo stile Material You in ChromeOS, negli ultimi mesi infatti abbiamo visto come Big G abbia intenzione di integrare lo stile grafico sui Chromebook in diverse occasioni (qui, qui e qui tanto per fare alcuni esempi).

Sono in molti gli utenti utilizzatori del sistema operativo desktop di Google impazienti di poter dare una svecchiata all’aspetto grafico dei propri laptop, molti di loro però solitamente si affidano alla versione stabile del sistema che, finora, non permetteva grosse modifiche da parte dell’utente in questo frangente, ma costringeva ad aspettare le mosse dell’azienda.

Bene, ora è possibile attivare il Material You nel pannello dei quick settings anche nella versione stabile di ChromeOS, non tutto è perfettamente funzionante, ma si può comunque tornare indietro qualora non foste soddisfatti; scopriamo insieme come fare.

Ecco come attivare lo stile Material You su Chromebook

Prima di iniziare è doverosa una premessa, in buona sostanza si tratta dell’unico requisito necessario per andare oltre, ovvero il vostro Chromebook deve essere aggiornato all’ultima versione disponibile di ChromeOS, la 111. Qualora non foste sicuri di ciò, sarà sufficiente recarvi in Impostazioni -> Informazioni su ChromeOS e controllare.

Fatto ciò, poco importa in quale canale vi troviate, il flag che utilizzeremo di seguito infatti risulta funzionante sia per la versione stabile che per quella Beta, Dev o Canary. Per attivare il tutto dovrete aprire il browser Chrome e digitare la seguente stringa nella barra degli indirizzi chrome://flags/qs-revamp.

Fatto questo, nella schermata che si aprirà dovreste visualizzare la voce Quick Settings Revamp, qualora non fosse in evidenza sarà sufficiente utilizzare la barra di ricerca in alto per farla comparire; a questo punto vi basterà attivare la relativa voce e premere sul tasto riavvia posto in basso.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, il pannello dei quick settings ha cambiato completamente aspetto, abbracciando il classico stile grafico Material You di Google, se siete possessori di uno smartphone della serie Pixel, vi sentirete a casa.

Come anticipato in apertura però, non tutto funziona alla perfezione al momento, non si tratta di problemi che vanno realmente ad inficiare l’utilizzo del sistema ma la decisione è solo vostra: al momento, nella versione stabile, i colori dinamici non sono funzionanti (lo sono invece negli altri canali di ChromeOS).

La freccia posta all’estremità del cursore della luminosità, che dovrebbe teoricamente rimandare alle impostazioni collegate, se cliccata non porta da nessuna parte, così come il pulsante per attivare la luce notturna non funziona.

Come potete notare dall’immagine qui sopra però, lo stile Material You introduce anche un’altra novità più che gradita, ovvero un apposito menù dedicato alle notifiche, che non sono più relegate sopra ai quick settings e al calendario, ma hanno ora uno spazio completamente a loro dedicato.

Come detto in apertura, qualora non foste soddisfatti del risultato o preferiate attendere l’implementazione ufficiale di Google in qualche futuro aggiornamento di ChromeOS, sarà sufficiente riutilizzare il flag citato in precedenza e ripristinare il tutto allo stato iniziale.

Potrebbe interessarti anche: Minecraft sbarca sui Chromebook, ecco come provarlo