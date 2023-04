Aqara, uno dei brand che maggiormente sta crescendo sul mercato della smart home, ha annunciato oggi un nuovo sensore, che va a espandere la linea di dispositivi già disponibili anche nel nostro Paese. Il nuovo sensore Aqara Presence Sensor FP2 rappresenta l’evoluzione del modello FP1 (da noi recensito qualche tempo fa) che non è mai arrivato ufficialmente nel nostro Paese.

Il sensore non si affida un sistema a infrarossi per rilevare la presenza delle persone ma punta sulla tecnologia mmWave per risolvere i problemi tipici dei sensori PIR. Questi ultimi infatti rilevano solo il movimento ma non sono in grado di rilevare la presenza di una persona seduta sul divano, ad esempio, mentre guarda la TV.

Ecco perché è un sensore rivoluzionario

Per creare delle automazioni realmente intelligenti, è indispensabile un sistema di rilevamento della presenza evoluto, che sappia riconoscere quando un utente è fermo, sta dormendo, entra o esce da una stanza o è semplicemente seduto davanti alla TV. Con Aqara Presence Sensor FP2 è possibile definire fino a 30 zone, gestendo stanze di 40 metri quadri, così da creare automazioni precise a seconda della posizione delle persone nella stanza.

Se siete abituati a pranzare in soggiorno, potete mantenere le luci accese finché c’è qualcuno in quell’area, mentre se vi sedete sul divano a guardare un film potete spegnerle. E se qualcuno passa per andare in un’altra stanza, potete accendere una lampada per ridurre il fastidio. Lo stesso se andate a letto e non volete svegliare chi sta già dormendo, ma gli scenari di utilizzo sono davvero tanti.

Possono essere gestite fino a 5 persone contemporaneamente, un numero più che sufficiente per gestire diverse automazioni. Il nuovo sensore è compatibile anche con i principali sistemi di gestione della smart home, da Amazon Alexa a Google Home, senza scordare HomeKit. Grazie proprio a questa integrazione è possibile gestire in maniera evoluta Aqara FP2 anche all’interno di Home Assistant, uno degli hub per la domotica più evoluti presenti sul mercato.

Oltre a riconoscere movimenti e presenza, il nuovo sensore è in grado di rilevare eventuali cadute, una funzione molto comoda se volete “sorvegliare” persone anziane o disabili, con la possibilità di ricevere allarmi. Tutto in maniera decisamente più discreta rispetto a una telecamera, in questo caso ad esempio potete piazzare un sensore in bagno senza per questo andare a violare l’intimità di una persona.

Aqara inoltre promette nuove funzioni, che saranno rilasciate attraverso aggiornamenti del firmware, che permetteranno di monitorare il sonno, riconoscere la postura di una persona e molto altro. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale, e vi ricordiamo che potete già acquistare Aqara Presence Sensor FP2 su Amazon a 84,99 euro. Utilizzando il codice EU5PSFP2 potrete ricevere uno sconto del 15% solo fino al 22 aprile.

A breve troverete la recensione completa su queste pagine, appena avremo completato tutti i test relativi al suo funzionamento.