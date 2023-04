TCL ha sfruttato la Milano Design Week 2023, svelando tantissimi nuovi prodotti all’evento “Discover the Unimagined”, tra cui le nuove TV QLED e mini-LED delle serie C64, C74 e C84 che si apprestano ad arrivare in Europa, Italia compresa.

Le nuove TV rappresenteranno uno snodo fondamentale per il produttore cinese che ha recentemente conquistato il terzo posto tra i marchi di televisori in Europa, grazie alla strategia vincente di proporre tecnologia di fascia premium a prezzi accessibili che ha garantito una crescita del volume di vendite del 5,3% su base annua. Scopriamo, dunque, tutti i dettagli di queste nuove TV che hanno a bordo Android TV con Google TV.

TCL serie C84

La serie di punta è sicuramente la TCL 84, che sarà disponibile nei tagli da 55, 65, 75 e 85 pollici: in tutti e quattro i casi, il pannello è un VA (tecnologia QLED) con retroilluminazione mini-LED, risoluzione 4K Ultra HD, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto al VRR (da 48 a 144 Hz) e luminosità di picco pari a 2000 nit durante la visione di contenuti in HDR.

In generale i nuovi TV della Serie C84 vogliono offrire un livello di qualità audiovisiva e di funzionalità software eccezionali, per garantire agli utenti prestazioni eccellenti in qualsiasi scenario di utilizzo. Grazie agli algoritmi di miglioramento della qualità dell’immagine resi possibili dalla presenza del processore AiPQ 3.0, uno dei punta di forza della TV.

Il fatto di essere la serie flagship è supportata anche dal fatto che queste TV sono dotate di un comparto connettività di livello superiore (Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2). È inoltre presente un gran numero di porte. Poi, grazie alle tecnologie Game Master Pro 2.0, alle quattro porte HDMI 2.1 (con ALLM, supporto al VRR fino a 144 Hz, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240 Hz Game Accelerator e ai più recenti formati HDR supportati (tra cui HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ), i nuovi TV Mini LED di TCL sono i migliori compagni per godersi film, sport e giochi in HDR.

Già si è intuito da quanto scritto poco sopra, ma la serie TCL 84 si pone anche l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei videogiocatori più accaniti: oltre allo schermo con frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz, al Game Accelerator fino a 240 Hz e al basso input lag (fino a 5,67 ms), gli utenti possono godere di una qualità dell’immagine ultra-fluida durante i giochi, senza timore di effetti stuttering o tearing.

Inoltre, è presente la nuova modalità Game Master Pro 2.0 che permette ai videogiocatori di sbloccare impostazioni avanzate del display, create su misura per cucirsi addosso ai titoli più impegnativi. Infine, la tecnologia ADM FreeSync (qua nella versione premium) consente di giocare senza problemi e senza artefatti, sincronizzandosi in tempo reale con qualsiasi frequenza di aggiornamento della console di gioco o del computer.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa delle nuove TCL C84.

Dimensioni e peso senza supporto: 1226,4 x 693,5 x 76,2 mm e 16,7 kg (55C845) 1446,5 x 827,1 x 76,4 mm e 23 kg (65C845) 1670,3 x 953,4 x 77,3 mm e 32,6 kg (75C845) 1894 x 1082,3 x 76,4 mm e 40,1 kg (85C845)

Dimensioni con supporto: 1226,4 x 759,1 x 280 mm e 18,7 kg (55C845) 1446,5 x 902,8 x 319 mm e 26 kg (65C845) 1670,3 x 997,2 x 316,3 mm e 29,3 kg (75C845) 1894 x 1124 x 350 mm e 35,8 kg (85C845)

Display: LCD VA DLED da 55” , 65” , 75” o 85” con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Retroilluminazione: Mini LED Frequenza di aggiornamento: 120 Hz , VRR (48-144 Hz), DLG 240 Hz Contrasto: 5000:1 (tipico) Luminosità (tipica): 600 nit (su schermata bianca) Luminosità di picco (HDR): 2000 nit Micro dimming: sì (2304 zone) Local dimming: sì (896 zone) HDR10 , HDR10+ , Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced

da , , o con risoluzione (3840 x 2160 pixel) Audio: stereo 2.1 (2x 10+15 W + 20 W ), speaker by ONKYO DTS-HD , DTS Virtual:X Dolby Atmos

(2x + ), speaker by Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.2 , AirPlay 2

(802.11 ax, dual-band), , Porte: 1x RJ45 (Ethernet) 1x uscita video composita 1x S/PDIF 1x USB Type-A 4x HDMI 2.1 con ARC & eARC, AMD FreeSync Premium Pro HDMI1: fino a 4K a 144 Hz HDMI2: fino a 4K a 120 Hz HDMI3 e HDMI4: fino a 4K a 60 Hz Sistema operativo: Android TV con Google TV Google Assistant built in , compatibile con Amazon Alexa Controllo tramite voce Game center Miracast



TCL serie C74

Archiviata la serie C84, unica del lotto con retroilluminazione mini-LED, passiamo alla prima delle due serie di TV QLED, ovvero la TCL C74, disponibile nei formati 55, 65, 75 e 85 pollici.

Questa serie combina i QLED con la tecnologia Full Array Local Dimming, offrendo la risoluzione 4K Ultra HD con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e il supporto a HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, permettendo agli utenti di godere dei contenuti multimediali HDR al meglio.

Inoltre, al pari della serie C84, anche la serie TCL C74 è dotata della modalità Game Master Pro 2.0, supporta il VRR (da 48 a 144 Hz) e AMD FreeSync Premium Pro.

Scende di un gradino la connettività, che si ferma a Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0, ma resta la medesima dotazione di porte della serie di punta.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa delle nuove TCL C74.

Dimensioni e peso senza supporto: 1225 x 702,1 x 70,8 mm e 13,2 kg (55C745) 1444,1 x 825,3 x 70,5 mm e 19,8 kg (65C745) 1667,7 x 952,2 x 71,8 mm e 28,1 kg (75C745) 1893 x 1081 x 76 mm e 38,2 kg (85C745)

Dimensioni con supporto: 1225 x 772,9 x 315,5 mm e 14,3 kg (55C745) 1444,1 x 898,2 x 315,5 mm e 20,9 kg (65C745) 1667,7 x 1021,8 x 330,3 mm e 29,3 kg (75C745) 1893 x 1163 x 402 mm e 39 kg (85C745)

Display: LCD VA DLED da 55” , 65” , 75” o 85” con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Frequenza di aggiornamento: 120 Hz , VRR (48-144 Hz), DLG 240 Hz Contrasto: 6000:1 (tipico) Luminosità (tipica): 550 nit (su schermata bianca) Luminosità di picco: 1000 nit Micro dimming: sì Local dimming: sì (120 zone) HDR10 , HDR10+ , Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced

da , , o con risoluzione (3840 x 2160 pixel) Audio: stereo 2.0 (doppio speaker da 15 W) DTS-HD , DTS Virtual:X Dolby Atmos

(doppio speaker da 15 W) Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.0 , AirPlay 2

(802.11 ac, dual-band), , Porte: 1x RJ45 (Ethernet) 1x uscita video composita 1x S/PDIF 1x USB Type-A 4x HDMI 2.1 con ARC & eARC, AMD FreeSync Premium Pro HDMI1: fino a 4K a 144 Hz HDMI2: fino a 4K a 120 Hz HDMI3 e HDMI4: fino a 4K a 60 Hz Sistema operativo: Android TV con Google TV Google Assistant built in , compatibile con Amazon Alexa Controllo tramite voce Game center Miracast



TCL serie C64

La serie “entry-level” tra le novità TCL è rappresentata dalla serie C64, TV QLED 4K che offrono innanzitutto versatilità, dal momento che arrivano nei tagli da 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici.

Le C64 sono sicuramente un gradino sotto rispetto alle C74, perdendo la frequenza di aggiornamento a 144 Hz (qua è supportato il 60 Hz Motion Clarity) e offrendo una luminosità più bassa. Resta comunque il supporto ad HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, per garantire agli utenti la perfetta visione dei contenuti multimediali HDR.

Lato connettività, resta la stessa tecnologia della serie C74 ma qua troviamo meno porte HDMI (tre in totale), di cui solo una di tipo HDMI 2.1 (le altre sono HDMI 2.0).

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa delle nuove TCL C64.

Dimensioni e peso senza supporto: 957,7 x 558,5 x 77,6 mm e 6,6 kg (43C645) 1111,6 x 637,5 x 78,4 mm e 9,1 kg (50C645) 1226,2 x 711,3 x 80 mm e 11 kg (55C645) 1445,5 x 833,2 x 81 mm e 15,3 kg (65C645) 1668 x 959,2 x 89 mm e 23,5 kg (75C645) 1893 x 1081 x 76 mm e 35,8 kg (85C645)

Dimensioni con supporto: 957,7 x 605,1 x 184,3 mm e 6,7 kg (43C645) 1111,6 x 699,6 x 264,6 mm e 9,2 kg (50C645) 1226,2 x 760 x 352,4 mm e 11,1 kg (55C645) 1445,5 x 880 x 352,3 mm e 15,4 kg (65C645) 1668 x 1019 x 329 mm e 24 kg (75C645) 1893 x 1163 x 402 mm e 36,8 kg (85C645)

Display: LCD VA DLED da 43” , 50” , 55” , 65” , 75” o 85” con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Frequenza di aggiornamento: 60 Hz , DLG 120 Hz Contrasto: 6000:1 (tipico) Luminosità (tipica): 450 nit (su schermata bianca) Micro dimming: sì (2040 zone) HDR10 , HDR10+ , Dolby Vision

da , , , , o con risoluzione (3840 x 2160 pixel) Audio: stereo 2.0 (doppio speaker da 15 W) DTS-HD Decoding , DTS Virtual:X Dolby Atmos

(doppio speaker da 15 W) Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.0

(802.11 ac, dual-band), Porte: 1x RJ45 (Ethernet) 1x uscita video composita 1x S/PDIF 1x USB Type-A 2.0 1x USB Type-A 3.0 1x HDMI 2.1 con ARC & eARC, VRR (fino a 1440p a 120 Hz ), AMD FreeSync 2x HDMI 2.0

Sistema operativo: Android TV con Google TV Google Assistant built in Controllo tramite voce Game center Miracast

con

Disponibilità e prezzi delle nuove TV TCL

Il produttore cinese non ha comunicato ufficialmente prezzi e disponibilità di queste nuove TV che arriveranno nel corso del 2023, anche sul mercato italiano.

Per quanto concerne i prezzi, vista la strategia a cui ci ha abituati TCL, le nuove TV delle serie C64, C74 e C84 dovrebbero essere proposte con prezzi in linea a quelli dei modelli precedenti.

Nella seconda parte dell’anno, sono infine attese ulteriori TV per le serie C80 e C95, entrambe con retroilluminazione mini-LED, ancora più luminose e, probabilmente, con pannelli fino a 98 pollici.

