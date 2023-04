Da tempo si parla di un possibile lancio da parte di Apple di un dispositivo basato sulla Realtà Aumentata e sulla Realtà Virtuale e i tempi sembrano essere maturi per l’esordio del colosso di Cupertino in questo settore.

Nelle scorse ore sull’argomento è tornato il popolare giornalista Mark Gurman di Bloomberg, a dire del quale il team di Apple ha sviluppato apposite applicazioni per esperienze di sport, giochi e benessere per il visore per realtà mista dell’azienda.

Le ultime novità sul visore di Apple

Stando a quanto ha rivelato Gurman, il visore per la realtà mista di Apple sarà lanciato nel corso di un evento in programma per giugno (si suppone la Worldwide Developers Conference) ma arriverà sul mercato dopo alcuni mesi ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.000 dollari.

Chi deciderà di acquistare tale dispositivo dovrebbe poter contare su appositi strumenti dedicati al gaming, al fitness e alla collaborazione, su servizi per guardare gli eventi sportivi e su nuove versioni delle funzioni già esistenti per iPad.

Lo sforzo più grande compiuto dal team di sviluppatori di Apple pare sia stato quello relativo all’adattamento delle applicazioni per iPad ad un dispositivo che fonde la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata.

Stando a quanto è stato svelato da fonti interne all’azienda (che sono rimaste anonime), gli utenti potranno avere accesso a milioni di applicazioni esistenti di sviluppatori di terze parti attraverso una nuova interfaccia 3D.

Tanto per fare qualche esempio, chi acquisterà il nuovo device di Apple potrà contare su versioni ottimizzate di Safari, FaceTime e dei principali servizi dell’azienda (calendario, contatti, gestione dispositivi smart home, messaggistica, note, mail, mappe, ecc.).

Ed ancora, gli utenti potranno leggere libri in Realtà Virtuale con Apple Books oppure potranno sfruttare applicazioni per la produttività come Pages, Numbers, Keynote, iMovie e GarageBand.

Oltre alle applicazioni, vi sarebbero anche altri aspetti del nuovo dispositivo che ricorderanno l’interfaccia di iPad, come la homescreen e il Centro di controllo e ciò dovrebbe rendere più intuitiva l’esperienza degli utenti.

Appuntamento al 5 giugno, giorno dell’inizio della Worldwide Developers Conference 2023.