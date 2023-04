Se avete deciso di acquistare un nuovo computer e state aspettando soltanto l’occasione giusta, Unieuro potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: la popolare catena di elettronica, infatti, ha lanciato una nuova interessante promozione, in virtù della quale gli utenti potranno ottenere un rimborso di quanto speso fino a 300 euro.

La promozione in questione, chiamata Cambia il tuo PC, sarà in vigore fino al 27 aprile 2023 e consentirà agli utenti di acquistare un computer fisso o portatile di qualsiasi brand (inclusi quelli di Apple), con una spesa minima di 299 euro e lasciare in permuta un notebook o un desktop di qualsiasi marca e modello (purché funzionante, integro e non più vecchio di 5 anni), ottenendo un rimborso fino a 300 euro.

Come approfittare della promozione di Unieuro

Questi sono i passaggi da seguire per approfittare dell’iniziativa:

acquistare un nuovo PC fisso o portatile con una spesa di almeno 299 euro registrare l’acquisto entro entro 15 giorni qui scegliere una data per il ritiro del dispositivo usato attendere al massimo 30 giorni il bonifico con il rimborso

Potete trovare il regolamento integrale della promozione di Unieuro seguendo questo link.

Per quanto riguarda il rimborso, sono quattro le fasce previste da Unieuro (in base alla spesa effettuata dagli utenti):

Ecco qualche esempio di notebook in offerta con questa promozione di Unieuro:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.

