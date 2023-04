La diffidenza del governo statunitense nei confronti della Cina non accenna a placarsi e dopo il divieto nazionale a livello governativo, il Montana potrebbe diventare il primo stato degli USA a vietare completamente l’uso di TikTok.

I legislatori dello stato del Montana hanno votato per il divieto che impedirà anche a qualsiasi app store di offrire l’app TikTok per il download, pena una sanzione di 10.000 dollari al giorno.

Il Montana è pronto a diventare il primo stato degli USA a vietare completamente TikTok

La CNN riferisce che a marzo il Senato del Montana aveva votato a favore del divieto e che oggi la Camera del Montana ha votato a favore del disegno di legge.

Il passo finale è inviare il disegno di legge al governatore del Montana Greg Gianforte per la firma, il quale ha precedentemente firmato un disegno di legge che vieta l’uso di TikTok sui dispositivi del governo statale.

Se Gianforte firmerà il disegno di legge il divieto non entrerebbe in vigore fino a gennaio 2024, inoltre il divieto verrebbe revocato se il governo degli Stati Uniti approvasse un divieto a livello nazionale o se la società madre di TikTok con sede in Cina ByteDance vendesse il social network a una società statunitense.

Secondo questo disegno di legge, qualsiasi persona che ha già installato l’app sul proprio dispositivo potrà ancora utilizzarla.

Un portavoce di TikTok ha affermato che la società “continuerà a lottare per gli utenti e i creatori di TikTok nel Montana, i cui mezzi di sussistenza e i diritti del Primo Emendamento sono minacciati da questa vergognosa portata del governo.”

Come con i precedenti divieti negli Stati Uniti e in altri paesi, i legislatori del Montana che hanno votato per il disegno di legge affermano che i dati dell’app potrebbero essere presi e utilizzati dal governo cinese per spiare i suoi utenti, ma finora non ci sono state prove che suggeriscano che ciò stia effettivamente accadendo.

Alcuni legislatori statunitensi hanno cercato per anni di approvare un disegno di legge che vieterebbe completamente TikTok negli USA, ma finora questi sforzi sono falliti.

