Nonostante l’enorme successo, soprattutto tra i giovanissimi, il team di sviluppatori di TikTok è consapevole del fatto che deve continuare a lavorare al miglioramento della piattaforma, in quanto il settore dei social network è uno dei più competitivi e la concorrenza non concede tregue.

A differenza di Facebook, TikTok è cresciuto in popolarità consentendo agli utenti di essere messi in contatto con i loro interessi e non con gli amici e i familiari e ancora oggi sono tanti quelli che non concedono all’app l’autorizzazione a caricare i propri contatti: in sostanza, questa piattaforma viene vissuta come un luogo nel quale l’interazione con le persone che già si conoscono è superflua o persino da evitare.

Ed è probabilmente per tale motivo che la decisione dello scorso anno di sostituire la scheda Discover con una dedicata agli Amici è stata accolta con scarso entusiasmo.

TikTok pensa di tornare sui suoi passi

Ebbene, pare che il team di TikTok si sia pentito di tale decisione e starebbe valutando un passo indietro: l’azienda, infatti, ha confermato che sta eseguendo un test con il quale la scheda Amici viene sostituita da una nuova esperienza più simile alla pagina Esplora di Instagram.

Nel caso in cui tale modifica dovesse essere effettivamente implementata nella popolare applicazione, rappresenterebbe una sorta di accettazione da parte del team di TikTok del ruolo che la piattaforma svolge nell’ecosistema delle applicazioni social, ossia un luogo dedicato alla scoperta di contenuti e senza alcun collegamento con le amicizie della vita reale.

Del resto, il team di TikTok è consapevole del fatto che la scoperta è essenziale per l’esperienza offerta da questo social network e ha più volte confermato di essere alla costante ricerca di soluzioni che possano aiutare gli utenti a scoprire contenuti nuovi e pertinenti.

Stando a quanto si apprende, la scheda Esplora porta gli utenti a una pagina nella quale possono scorrere e navigare tra i video disposti a griglia ma per il momento non è chiaro come funzioneranno i consigli di questa sezione né quanto direttamente saranno legati alle preferenze di ciascuno.

In sostanza, per saperne di più e per scoprire quando la scheda Esplora sarà messa a disposizione di tutti non ci resta altro da fare che attendere notizie dal team di TikTok.

Potete seguirci anche su TikTok attraverso questo link.