Dopo mesi di test, WhatsApp ha finalmente attivato i pagamenti nell’app di messaggistica di proprietà di Facebook per gli utenti in Brasile che saranno i primi a poter inviare e ricevere denaro tramite WhatsApp utilizzando Facebook Pay, il servizio di pagamento della società lanciato lo scorso anno.

WhatsApp afferma nel suo post sul blog che il servizio di pagamento utilizza un PIN a sei cifre o un’impronta digitale per completare le transazioni e che attualmente è gratuito per i consumatori, tuttavia le aziende pagano una commissione di elaborazione per ricevere pagamenti.

I pagamenti possono essere utilizzati collegando il proprio account WhatsApp alla propria carta di credito o debito Visa o Mastercard, tramite un modello aperto ad accogliere più partner in futuro oltre a Facebook Pay.

WhatsApp ha testato il suo servizio di pagamento WhatsApp Pay tra gli utenti in India per molto tempo, anche se la versione di prova non utilizza Facebook Pay ma UPI, tuttavia le intricate normative vigenti in India hanno costretto la società a lanciare il servizio in modo più ampio in Brasile.

WhatsApp lancia i pagamenti in-app in Brasile

Gli utenti in Brasile saranno dunque in grado di utilizzare il servizio di pagamenti su WhatsApp per effettuare acquisti in oltre 10 milioni di piccole e micro imprese locali senza uscire dalla chat.

Dato il collegamento diretto con Facebook Pay, è lecito aspettarsi che i prossimi mercati dove verranno implementati i pagamenti in WhatsApp saranno quelli in cui il servizio precedente è già attivo, come Stati Uniti e Regno Unito, tuttavia rimangono delle incognite in merito a questo servizio, considerando che le carte di pagamento e persino i conti bancari non sono necessariamente la norma in tutti i mercati, in particolare in quelli emergenti.

Con l’introduzione dei pagamenti, WhatsApp sta effettuando un’operazione commerciale più completa, offrendo alle persone non solo un ambiente per chattare su un prodotto e inviare dettagli di pagamento, ma anche la possibilità di effettuare le transazioni di denaro.

Potrebbe interessarti: Come trasferire WhatsApp da iPhone ad Android (e viceversa) con un solo click