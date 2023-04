Vodafone continua il lavoro di espansione capillare della propria copertura di fibra FTTH in Italia; dopo aver annunciato l’avvio in alcune città della diffusione della tecnologia FTTH tramite la rete di FiberCop (azienda che fa parte del Gruppo TIM) sugli indirizzi raggiunti al massimo da FTTC, ora l’operatore sembra intenzionato a investire anche nelle aree bianche del Paese – ossia quelle aree di solito a bassa densità abitativa, in cui non è presente una connessione a banda ultralarga di nessun operatore privato – aprendo alla vendibilità della connettività FTTH su rete Open Fiber con velocità fino a 1 Gbps.

Specifichiamo, inoltre, che Vodafone fino a questo momento consentiva agli utenti di attivare le sue offerte fibra velocità fino 2,5 Gbps nelle località coperte da Open Fiber mentre con la rete di FiberCop la velocità supportata arriva solo fino a 1 Gbps.

L’espansione del progetto fibra FTTH di Vodafone sta avvenendo con modalità diverse a secondo della zona da raggiungere; alle città accennate in apertura si sono aggiunti 70 nuovi comuni raggiunti dalla copertura FiberCop che porta il computo totale a 88 comuni raggiunti da questo tipo di tecnologia FTTH.

Vodafone porta la fibra FTTH anche nelle aree bianche: i dettagli

Concentriamoci sulle aree bianche in cui Vodafone ha intenzione di estendere la propria copertura FTTH, ebbene, l’operatore ha avviato un ambizioso progetto che mira a portare la fibra FTTH con Open Fiber in 1081 nuovi comuni presenti nelle aree bianche; una cifra che consentirebbe di raggiungere circa settecentomila immobili.

Come avviene per i comuni raggiunti dalla FTTH in collaborazione con FiberCop, l’operatore propone un’offerta con velocità massima di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

Nessuna distinzione verrà fatta per quanto riguarda le caratteristiche delle offerte di rete fissa dell’operatore le quali rimarranno le medesime anche nelle aree bianche; nelle quali, peraltro, inizierà la vendibilità nei negozi Vodafone entro il 14 aprile.

Qualora voleste approfondire l’argomento potete consultare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte di rete fissa degli operatori.

