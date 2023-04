Immaginate un mondo in cui la navigazione su Internet sia un’esperienza sicura, privata e accessibile a tutti, senza dover ricorrere a software aggiuntivi o costosi abbonamenti. Dopo l’introduzione dell’intelligenza artificiale con l’intregrazione con ChatGPT, il noto browser web Opera sta per rendere tutto ciò possibile grazie al lancio del suo innovativo servizio di VPN (Virtual Private Network) – qui il nostro approfondimento – gratuito e integrato direttamente nel browser per dispositivi iOS. In un momento storico in cui la protezione dei dati personali e la sicurezza online sono diventate priorità fondamentali, e in cui l’accesso a particolari software viene negato in alcuni Paesi (come successo per ChatGPT in Italia), Opera si propone come pioniere nell’offerta di un servizio di VPN semplice da utilizzare e alla portata di tutti gli utenti di iPhone e iPad. Vediamo insieme tutti i dettagli del nuovo servizio e come attivarlo.

Una VPN gratuita e integrata per tutti gli utenti iOS

Dopo aver testato il servizio attraverso un programma di accesso anticipato, Opera ha deciso di estendere la disponibilità della sua VPN gratuita a tutti gli utenti di iPhone e iPad, che permette l’accesso fino a tre Paesi diversi e oltre cento server ad alta velocità. Questa mossa fa diventare Opera il primo browser ad offrire un servizio di VPN gratuito e integrato su tutte le piattaforme, come sottolineato nel comunicato stampa rilasciato da Opera, che sottolinea i vantaggi di questo nuovo servizio integrato e che vi lasciamo di seguito:

“Con l’aggiunta del servizio VPN per i dispositivi iOS, Opera diventa la prima azienda di browser a offrire una VPN integrata e gratuita su tutte le piattaforme. Il servizio VPN di Opera non richiede alcun abbonamento, né l’accesso a un account, né estensioni aggiuntive: gli utenti devono semplicemente attivare un pulsante nel menu principale per navigare in tutta tranquillità, poiché il browser Opera assicura che il traffico VPN sia crittografato e che l’indirizzo IP sia privato.”

Oltre ad essere integrata e facile da utilizzare, la VPN di Opera offre anche un servizio no-log, assicurando che la privacy e la sicurezza degli utenti siano tutelate al massimo. Ciò significa che Opera non memorizzerà alcuna informazione sulle attività di navigazione degli utenti che utilizzano la sua VPN.

Per utilizzare la VPN gli utenti dovranno accedere al menu principale del browser Opera per iOS, cliccare sull’icona del menu hamburger (la tripla linea orizzontale) situata nell’angolo in basso a destra ed entrare nel menu delle Impostazioni. Da lì sarà possibile trovare e attivare la voce “VPN” e usufruire di tutte le potenzialità del servizio. Tuttavia, è importante notare che potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che questa funzione sia disponibile globalmente per tutti gli utenti.

Non solo VPN per il browser Opera su iOS

Oltre alla VPN gratuita, che già da sola sarebbe sufficiente per dare una chance al browser, Opera per iOS si arricchisce anche di altre due interessanti funzionalità. La prima, chiamata “Segnalibri”, permetterà agli utenti di organizzare e gestire al meglio i siti web preferiti, facilitando l’accesso alle pagine più importanti. La seconda, invece, farà felici tutti gli appassionati di calcio, che potranno approfittare della nuova funzione “Live Scores”, per consultare in tutta rapidità e comodità i risultati delle partite in tempo reale direttamente sulla homepage del browser.

Per chi volesse approfondire e ottenere maggiori informazioni sulla VPN gratuita integrata, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito web di Opera. In aggiunta, è possibile visionare il breve video dimostrativo realizzato da Opera che vi lasciamo qui sotto, che mostra le principali funzioni di questo nuovo servizio.

Il browser Opera è disponibile gratuitamente sull’App Store per iPhone e iPad ed è possibile scaricarlo seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: Scoprire i bug di ChatGPT per guadagnare: ecco il programma bug bounty di OpenAI