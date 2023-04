Buone notizie per chi si è appassionato della serie TV Star Wars: The Bad Batch arrivano da Lucasfilm, il cui team ha reso noto che ci sarà una terza stagione.

In particolare, ad annunciare la terza stagione sono stati i produttori esecutivi Brad Rau, Jennifer Corbett e Athena Portillo in occasione dell’evento Star Wars Celebration 2023 (così come già era avvenuto lo scorso anno per la seconda stagione), i quali hanno aggiunto che la serie TV sarà trasmessa il prossimo anno da Disney+.

Ricordiamo che Star Wars: The Bad Batch è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica, è ambientata dopo gli eventi della stagione finale de La guerra dei cloni e segue le vicende della Clone Force 99, un gruppo di cloni geneticamente modificati che si ritrovano in una galassia stravolta dopo la fine delle guerre dei cloni.

L’evento annuale Star Wars Celebration ha come obiettivo quello di mettere a disposizione dei fan di questo popolare franchise una piattaforma per essere informati sulle prossime uscite e sulle novità del mondo di Guerre Stellari, oltre che per consentire loro di avere un collegamento diretto con i cast e le troupe dei vari film e serie TV.

Stando a quanto è emerso, la terza stagione di Star Wars: The Bad Batch, che sarà l’ultima, è già in produzione ma per il suo debutto ci sarà da avere pazienza fino al 2024.

Nell’attesa di quel momento, i fan della serie e chi ancora non ha avuto modo di conoscerla hanno la possibilità di guardare (o riguardare) le prime due stagioni, le quali sono entrambe disponibili per lo streaming su Disney+.

Probabilmente nei prossimi mesi saranno svelati ulteriori dettagli. Basta avere un po’ di pazienza.

