Vista la crescente popolarità dei PC da gaming dotati di abbondanti effetti luminosi, anche Seagate ha deciso di fare la sua parte realizzando delle unità SSD con illuminazione RGB in edizione limitata a tema Star Wars.

Seagate ha introdotto le nuove unità Lightsaber Collection Special Edition FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD con illuminazione RGB personalizzabile ispirate alle iconiche spade laser della saga.

Seagate fornisce anche dei frontalini intercambiabili tramite meccanismo a scorrimento in onore di Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e Luke Skywalker.

Sul fronte delle specifiche tecniche questa edizione speciale dell’SSD di Seagate sarà disponibile con capacità fino a 2 TB e velocità di lettura sequenziale fino a 7300 MB/s, inoltre l’azienda promette anche un’elevata resistenza fino a 2550 byte scritti (TBW).

La Lightsaber Collection Special Edition FireCuda PCIE Gen4 NVMe SSD parte da 185 dollari per il modello da 1 TB e arriva a 290 dollari per la versione da 2 TB. I prezzi per l’Europa dovrebbero essere annunciati a breve.

Con l’occasione ricordiamo che un recente aggiornamento di Windows 11 rallentava gli SSD. Se la vostra unità sembra meno performante di quanto dovrebbe, potete risolvere l’inconveniente consultando questa guida.

