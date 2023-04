Serve chiaramente per leggere gli eBook, ma anche per scrivere appunti, promemoria, per evidenziare e fare altro grazie al supporto di una penna che rende Kobo Elipsa 2E di Rakuten Kobo un eBook reader molto particolare. Si pone quindi in competizione diretta con il Kindle Scribe di Amazon, anch’esso con supporto alla scrittura, con cui condivide varie cose: in primis dimensione dello schermo e prezzo simili. Ma scopriamolo meglio nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni di Kobo Elipsa 2E

Questo nuovo eBook reader di Rakuten Kobo presenta uno schermo touchscreen di tipo e-ink da 10,3″, con risoluzione di 1404 x 1874 pixel (227 PPI). Presente la modalità scura, il trattamento antiriflesso e ComfortLight PRO, un sistema per ridurre l’affaticamento visivo e le emissioni di luce blu. A bordo ci sono 32 GB di spazio di archiviazione (un eBook pesa circa 1,3 MB in media, per inciso), il Bluetooth, la connettività Wi-Fi 802.11 ac dual band, oltre a una porta USB-C per ricaricare la batteria, che dura settimane (il produttore non specifica nulla, solo che dipende dall’uso personale).

Per quanto riguarda invece gli ingombri, Kobo Elipsa 2E misura 193 mm di larghezza, 227 mm di altezza e 7,5 mm di spessore; pesa 390 grammi. Oltre alla penna, dotata di 12 caratteri diversi personalizzabili in più di 50 dimensioni, segnaliamo i 15 formati supportati: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. Permette anche di ascoltare audiolibri se collegato a un altoparlante o a un paio di cuffie bluetooth (qui una selezione delle migliori).

Siamo inoltre consapevoli del fatto che per molti dei nostri clienti, la lettura non si limita alla visualizzazione di parole su pagina, ma è un’immersione completa nel mondo delle idee. Ecco perché necessita di un device che permetta di evidenziare, annotare e catturare l’ispirazione in infiniti appunti, salvabili su quaderni digitali ha detto l’amministratore delegato di Rakuten Kobo Michael Tamblyn in occasione della presentazione di questo ebook reader, la cui peculiarità è proprio il fatto di mettere il lettore nelle condizioni di usare la penna per interagire con il contenuto che si sta leggendo, per aggiungere delle note, evidenziare il testo o scrivere degli appunti riducendo così la distanza fra l’esperienza di fruizione di un eBook e i libri di carta.

La penna inclusa in Kobo Elipsa 2E si chiama Kobo Stylus 2, ed è uno strumento ricaricabile, ergonomico e dotato di due pulsanti: uno per cancellare, l’altro per evidenziare. Il supporto magnetico riduce il rischio di smarrirla.

Per il resto, a parte il supporto per la SleepCover (in vendita a parte) che consente di mettere in stato di sospensione il dispositivo quando chiusa e di riattivarlo quando la si apre, Rakuten Kobo sottolinea che questo nuovo eBook reader è realizzato con plastica riciclata per il 97%, di cui il 10% intercettata prima di arrivare negli oceani.

Prezzo e disponibilità in Italia di Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E è disponibile in Italia da oggi in preordine al prezzo di 399,99 euro; arriverà sul mercato il 19 aprile. A chi desidera preordinarla, fino al 18 aprile Rakuten Kobo riserva uno sconto del 50% sull’acquisto della SleepCover, che di listino costa 69,99 euro. Potete preordinarla sul sito ufficiale KoboBooks oppure presso rivenditori terzi come Mondadori.

Potrebbero interessarti anche: i migliori eBook reader del mese: la nostra selezione dei Kindle, Kobo, Tolino e la recensione Kindle Scribe, scrivere (e leggere) non è mai stato così bello