In queste ultime ore la notizia dell’arrivo di una nuova serie televisiva basata sui sette libri originali della saga di Harry Potter sta facendo scalpore tra i fan del franchise. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la serie sarebbe una pietra miliare della nuova strategia di streaming della Warner Bros. Discovery, e farebbe parte di un’ampia strategia di rinnovamento che prevede anche la sostituzione delle attuali piattaforme HBO Max e Discovery Plus con un nuovo unico servizio combinato.

Entusiasmo e preoccupazione per la nuova serie tv di Harry Potter

Se da una parte la notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan del mondo magico creato da J.K. Rowling, dall’altra ha suscitato non poca preoccupazione a causa delle dichiarazioni sempre più controverse dell’autrice sulla comunità transessuale pubblicate soprattutto su Twitter, il social network di Elon Musk. Sin dal loro esordio, i film di Harry Potter hanno riscosso un enorme successo al botteghino tanto da permettere al franchise di espandersi ed evolversi anche a distanza di diversi anni con una serie di spin-off, tra cui la serie di film prequel di Animali Fantastici – il cui terzo capitolo è stato reso pubblico nel corso dello scorso anno – e il recentissimo videogioco Hogwarts Legacy, il quale sta avendo un discreto successo. Tuttavia, questi progetti sono stati oscurati dalle già citate controversie legate alle dichiarazioni della Rowling, tanto da spingere diverse testate giornalistiche a non trattare del tutto il titolo creando, tra le altre cose, un danno d’immagine di non poco conto, soprattutto per un franchise che ha bisogno di rilanciarsi dati i tanti anni alle spalle.

Nonostante le controversie, l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha spiegato la strategia e il piano d’azione dell’azienda, dichiarando di voler investire in un numero minore di film e programmi televisivi con un seguito planetario nel corso dei prossimi anni. Ricordiamo, infatti, che la società sta già lavorando attivamente su altri importanti franchise come l’universo dei supereroi DC e la serie tv del Signore degli Anelli.

Come di consueto in caso di indiscrezioni che coinvolgono franchise così seguiti e amati da milioni di fan di tutto il mondo, sono già molte le domande dei fan sulla trama, il cast e la produzione ai quali tutti stanno cercando una risposta. Tuttavia dato che, come è lecito aspettarsi, l’elenco del cast potrebbe essere un valido motivo di successo o insuccesso della serie tv, la società non si è ancora sbilanciata in merito non rilasciando dettagli ufficiali sull’accordo e sulle persone coinvolte.

Nel caso in cui il progetto vada effettivamente in porto, sarà interessante vedere come la Warner Bros riuscirà a gestire le pressioni sulle controversie legate alle dichiarazioni della Rowling, soprattutto alla luce del fatto che molte star del franchise come Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, attori protagonisti dei film originali andati in onda dal 2001 al 2011, hanno espresso il loro pieno sostegno alla comunità transessuale.

In ogni caso, se la notizia venisse confermata da Warner Bros, questa nuova serie televisiva potrebbe rappresentare un’opportunità unica per gli sceneggiatori di esplorare ulteriormente il mondo magico creato dall’iconica penna della Rowling e approfondire i personaggi iconici del franchise. Non vi resta dunque che rimanere connessi per ulteriori aggiornamenti.

