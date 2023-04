Sony ha presentato oggi un nuovo paio di cuffie true wireless di fascia medio-alta, piuttosto complete e dal rapporto qualità-prezzo elevato. Si chiamano Sony WF-C700N e fra le loro peculiarità si contano il sistema di cancellazione del rumore adattivo, le diverse tecnologie che garantiscono un’ottima resa sonora e la connessione multipoint, che permette di usarle contemporaneamente con due dispositivi Bluetooth associati. Ma scopriamole meglio nei dettagli.

Caratteristiche, funzioni e immagini delle Sony WF-C700N

Specifiche tecniche

Sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, piccole perché senza stelo e anche per questo leggere: pesano circa 4,6 grammi ciascuna, con inclusi i cuscinetti auricolari in taglia M. La custodia di ricarica pesa invece 31 grammi. Il driver è da 5 mm, la risposta in frequenza spazia da 20 a 20.000 Hz con campionamento a 44,1 kHz, sono resistenti agli schizzi d’acqua o sudore (certificate IPX4) e sensibili al tocco.

La versione del Bluetooth di queste Sony WF-C700N è la 5.2, con funzione multipoint e portata effettiva di 10 metri. Supportati inoltre i formati audio SBC e AAC, e dal punto di vista dei profili troviamo A2DP, AVRCP, HFP e HSP. Presente inoltre la DSEE (Digital Sound Enhcncement Engine), una tecnologia di upscaling creata per migliorare la qualità dei file audio compressi di bassa qualità (gli MP3 ad esempio).

Chiudiamo coi numeri e con le informazioni tecniche citando i dati sull’autonomia di queste nuove cuffie true wireless: Sony dichiara 5 ore in chiamata e fino a 10 ore di riproduzione musicale continuativa, che scendono a 7 ore e mezza con il sistema di cancellazione dei rumori attivo. Sfruttando invece la custodia di ricarica si raggiungono le 15 ore di ascolto; supporta anche la ricarica rapida che in 10 minuti assicura un’ora di riproduzione.

Le funzioni

Fra le funzioni più importanti delle Sony WF-C700N spicca l’eliminazione del rumore. C’è una tecnologia che il produttore chiama Noise Sensor che permette di escludere i suoni ambientali, attivando la modalità dedicata che supporta 20 diversi livelli di regolazione gestibili dall’app companion Headphones Connect e legati alla funzione di focus sulla voce a supporto delle chiamate. Volendo è presente inoltre Adaptive Sound Control che fa tutto da sé, regolando le impostazioni della tecnologia di cancellazione dei suoni ambientali a seconda del luogo in cui ci si trova.

Con quella stessa applicazione citata è possibile inoltre personalizzare il suono, scegliendo fra vari preset a seconda del genere musicale ascoltato o creandone di nuovi in base alle proprie preferenze. Interessante anche la possibilità di sfruttare l’audio a 360 gradi (360 Spatial Sound) e godersi la tecnologia Dolby Atmos, collegando le cuffie a dispositivi dedicati come il trasmettitore WLA-NS7 di Sony e a BRAVIA XR.

C’è poi la connessione multipoint, che permette all’utente di usare le Sony WF-C700N con due dispositivi contemporaneamente: ad esempio, se mentre si sta ascoltando un brano dal computer arriva una chiamata sullo smartphone collegato, le cuffie sono subito utilizzabili senza fare alcunché.

Per quanto riguarda invece la gestione, essendo sensibili alla pressione, si può fare quasi tutto senza toccare lo smartphone, anche regolare il volume. Sono compatibili anche con Google Fast Pair, con Swift Pair di Windows e si può sfruttare il controllo vocale per interagire con Google Assistant o Siri.

Immagini

Previous Next Fullscreen

Sony WF-C700N: prezzo e disponibilità italiana

Le cuffie Sony WF-C700N sono state presentate oggi sul mercato italiano in quattro colori: bianco, nero verde salvia e lavanda. Saranno disponibili al prezzo di 129 euro a giorni, entro questo aprile.

Assieme a loro, Sony ha anche svelato una nuova colorazione delle cuffie over ear WH-1000XM5, disponibili al prezzo di listino di 200 euro in versione Blu Notte. Saranno disponibili a giorni anche loro.

Leggi anche: Recensione Sony WH1000XM5: cambia tutto ma restano il punto di riferimento