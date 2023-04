Di recente Microsoft ha rilasciato tre nuove build Insider, rispettivamente per i canali Canary, Dev e Beta; come spesso accade in queste build si possono trovare indizi di future novità, non ancora ufficialmente annunciate dall’azienda.

È questo il caso che vi riportiamo oggi, grazie all’utente Twitter Xeno, possiamo dare uno sguardo a quella che potrebbe essere una futura modifica che il colosso di Redmond implementerà in Windows 11.

Microsoft diminuisce il numero di schede disponibili in multitasking con la combinazione Alt + Tab

Stando a quanto individuato dall’utente, sembra che Microsoft abbia intenzione di limitare il numero di schede che il sistema mostra utilizzando la combinazione di tasti Alt + Tab.

Su ciascuna delle build Insider più recenti infatti, è stato modificato all’interno delle Impostazioni, il menù dedicato alla funzione sopra citata; la funzione Alt + Tab ora può mostrare fino a 20 schede aperte, a differenza di quanto consentito in precedenza, ovvero tutte le schede.

"All tabs" has been replaced with "20 most recent tabs" in Builds 25330, 23424 and 22624.1537 https://t.co/bM7BoQrubx — Xeno (@XenoPanther) March 31, 2023

Le restanti opzioni rimangono invariate, dando all’utente la possibilità di scegliere tra “5 schede più recenti”, “3 schede più recenti” e “Non mostrare schede”.

Considerando la presenza di tale cambiamento all’interno delle build Insider, è lecito presumere che Microsoft possa introdurre tali modifiche per tutti gli utenti con il rilascio dell’aggiornamento Moment 3; volendo azzardare un’ipotesi sulle motivazioni inoltre, si potrebbe pensare che lo scopo di tale modifica sia quello di limitare l’impatto che le schede possono avere sulla memoria di sistema, nonché sui processori di fascia bassa.

