La scorsa settimana, in occasione del Patch Tuesday, Microsoft ha rilasciato alcune novità per i propri sistemi operativi Windows 10 e Windows 11; l’aggiornamento ha inoltre causato, come a volte succede, delle problematiche su alcune macchine.

Restando in tema di aggiornamenti, la community di appassionati ha scovato quella che potrebbe essere una futura novità, per consentire agli utenti di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo più velocemente.

Inoltre, molti computer che attualmente montano l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft, senza averne teoricamente i requisiti richiesti, stanno iniziando a visualizzare un fastidioso avviso sul desktop, avviso che in alcuni casi può essere rimosso.

Windows 11 potrebbe consentire di ricevere gli aggiornamenti con nuove funzionalità più velocemente

Stando a quanto condiviso su Twitter, sembra sia stata individuata una nuova funzionalità nell’ultima build di Windows 11 nel canale Canary; la build 25314 ha un ID nascosto che permette di abilitare una nuova funzione grazie alla quale il computer può ricevere gli aggiornamenti di funzionalità molto prima.

L’attivazione dell’ID di cui sopra inserisce una nuova opzione nella sezione Windows Update, dando al computer la priorità nel ricevere gli ultimi aggiornamenti man mano che vengono implementati.

Quando Microsoft rilascia un aggiornamento contenente nuove funzionalità, questo viene implementato per gradi, motivo per cui alcuni utenti lo ricevono prima di altri; la nuova funzionalità strizza dunque l’occhio a tutti quegli utenti che non vogliono aspettare e che vogliono testare con mano le ultime novità quanto prima.

Qualora foste utenti utilizzatori della versione Canary e voleste attivare la nuova funzionalità, vi elenchiamo di seguito la procedura da seguire; prima di procedere è consigliabile effettuare un backup completo, nonché addentrarsi in tali modifiche solo se pienamente consapevoli delle eventuali conseguenze, è infatti sempre raccomandabile rimanere su una versione stabile di Windows per evitare bug e incompatibilità.

Ecco la procedura per abilitare le nuove opzioni di Windows Update in Windows 11 build 25314:

Scaricare ViveTool da GitHub e scompattare i file in una cartella comoda e facile da trovare

Premere Win + X e selezionare Terminale (Admin)

e selezionare Passare da Terminale di Windows al profilo del prompt dei comandi con la scorciatoia Ctrl + Maiusc + 2 o facendo clic sul pulsante freccia giù nella parte superiore della finestra

o facendo clic sul pulsante freccia giù nella parte superiore della finestra Passare alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD (ad esempio, se avete posizionato ViveTool in C:\Vive, dovrete digitare CD C:\Vive)

(ad esempio, se avete posizionato ViveTool in C:\Vive, dovrete digitare Digitare vivetool /enable /id:43132439 e premere Invio

e premere Riavviare il computer

Recarsi in Impostazioni > Windows Update e attivare l’opzione “Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena sono pronti per il tuo PC“

Sempre più utenti iniziano a visualizzare l’avviso inerente ai requisiti non soddisfatti per Windows 11

Non si tratta di qualcosa di nuovo, la filigrana in questione è già presente da un po’ di tempo su alcuni computer ma, negli ultimi giorni, sembra che la sua diffusione sia aumentata notevolmente, portando diversi utenti a visualizzare sul proprio desktop il messaggio “Requisiti di sistema non soddisfatti”.

Molti di voi ricorderanno che Windows 11 fu lanciato con degli specifici requisiti di sistema, fortunatamente arginabili per vie traverse e che hanno portato probabilmente molti di voi ad installare l’ultima versione del sistema operativo anche su macchine che secondo l’azienda non avrebbero dovuto beneficiarne.

La decisione dell’azienda di imporre tali limiti non va fortunatamente ad inficiare l’utilizzo dell’OS, visto che Microsoft non ha comunque intenzione di bloccare gli aggiornamenti di Windows 11 su PC non supportati; l’intento di questa filigrana dunque potrebbe essere quello di spingere gli utenti meno consapevoli ad acquistare nuovo hardware.

Per fortuna l’azienda rilascia contestualmente le indicazioni per eliminare la suddetta filigrana, indicazioni contenute nella documentazione pubblicata al seguente link, valide però al momento solo per i clienti di Windows 11 Pro ed Enterprise, ma è plausibile che in futuro venga rilasciata una procedura valida per tutti gli utenti.

Microsoft modifica la sua politica sugli aggiornamenti facoltativi di Windows

Attraverso un post sul blog ufficiale l’azienda ha comunicato alcune variazioni alla sua attuale politica in materia di aggiornamenti facoltativi: allo stato attuale la società rilascia gli aggiornamenti di sicurezza il secondo martedì del mese, nell’ormai noto Patch Tuesday, il rilascio di questi update rimarrà invariato ma verrà modificato il rilascio degli aggiornamenti facoltativi di Windows.

Ultimamente Microsoft rilasciava gli aggiornamenti facoltativi nella terza o quarta settimana del mese ma, a partire da aprile, gli update in questione avranno una cadenza più precisa e puntuale, venendo programmati per la quarta settimana del mese; questo tipo di aggiornamento contiene di solito correzioni in arrivo nella successiva versione mensile dell’aggiornamento della sicurezza e saltuariamente nuove funzionalità.

La società ha altresì annunciato che le versioni 20H2 e 21H2 di Windows 10 non riceveranno più questi aggiornamenti di anteprima non di sicurezza, pur continuando a ricevere aggiornamenti di sicurezza mensili in futuro; la versione 22H2 di Windows 10 sarà l’unica a continuare a ricevere aggiornamenti facoltativi la quarta settimana di ogni mese.

