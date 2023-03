Il Dolby Atmos è arrivato anche su Audible. Lo ha annunciato nelle scorse ore l’azienda di proprietà di Amazon, lanciando la prima collezione di contenuti che usufruiscono di questa tecnologia. Si tratta di un’implementazione significativa, di cui oggi salutiamo i primi frutti, in attesa di una diffusione più capillare che ci aspettiamo coinvolga presto anche gli audiolibri in lingua italiana.

Audible col Dolby Atmos: contenuti e cosa cambia

Permettetemi una breve premessa. Il Dolby Atmos è una tecnologia audio surround con quasi undici anni di vita, rivoluzionaria perché a differenza delle tecnologie precedenti basate su sistemi audio multicanale (come il 7.1) usa “oggetti sonori”. Ne supporta fino a 128 distinti, ciascuno con le sue caratteristiche e ciascuno posizionabile entro un determinato spazio tridimensionale che può essere sia fisso che variabile nel tempo. È in sostanza un “audio a oggetti” che permette di dare a una determinata fonte sonora (una voce, uno strumento o una goccia di pioggia ad esempio) una posizione specifica che rende l’esperienza audio tridimensionale e di conseguenza più coinvolgente.

Chiusa parentesi, doverosa per capire meglio cosa aspettarci dall’integrazione del Dolby Atmos in Audible. Sono più di 40 i contenuti originali Audible che ne beneficiano per primi, a cui si aggiungono anche The Little Mermaid (La sirenetta) e la produzione Audible Theatre Marrow. La raccolta di titoli Dolby Atmos è evidentemente ancora povera, e al momento non abbiamo scovato audiolibri, podcast o altri contenuti in lingua italiana. Ma si tratta di un primo passo importante, fra l’altro già disponibile per tutti i membri del servizio di Amazon a livello globale, quindi anche da noi, sia tramite streaming che per il download.

È possibile usufruirne sia con dispositivi mobili con iOS (iOS 15.1 o successivi) e Android che supportano il Dolby Atmos, sia con computer Mac (serve macOS 10.2 e Safari 10 o successivi). Qui trovate maggiori dettagli sui dispositivi compatibili.

Il Dolby Atmos è un’esperienza audio innovativa che consente ai creatori di mostrare la propria visione artistica nel suo massimo potenziale. Ora il posizionamento del suono può essere usato alla stregua di un nuovo elemento che permette di legare ancora meglio gli utenti ai podcast, alle narrazioni audio e alle storie che ascoltano ha dichiarato John Couling, vicepresidente del settore intrattenimento di Dolby Laboratories, società madre di questa tecnologia.

Letters From Camp, Maejor Frequency, Oliver Twist, The Prophecy e The Sandman: Act III sono alcuni dei titoli disponibili su Audible in Dolby Atmos. Per trovarli basta digitare “Dolby Atmos” nella barra di ricerca, ma ci aspettiamo che il catalogo si arricchisca presto.

Con l’occasione vi segnaliamo anche che in occasione delle offerte di primavera di Amazon, è possibile attivare Audible a prezzo scontato del 70%: 6 mesi a 2,95 euro al mese invece di 9,99 euro. Cliccando su questo link trovate maggiori dettagli e potete approfittarne subito; la promozione è in vigore fino al 3 aprile 2023.

