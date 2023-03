La prossima settimana OnePlus presenterà lo smartphone Nord CE 3 Lite e le cuffie true wireless Nord Buds 2. In vista dell’evento di lancio oggi sono trapelate le specifiche chiave delle cuffie OnePlus Nord Buds 2.

Ecco le presunte specifiche chiave delle cuffie OnePlus Nord Buds 2

Il leaker Mukul Sharma ha affermato tramite Twitter che le cuffie TWS OnePlus Nord Buds 2 manterranno il design semi-in-ear con uno stelo piatto e terminali in silicone. Secondo l’informatore le imminenti cuffie di OnePlus saranno dotate di un driver dinamico in titanio da 12,4 mm e di quattro microfoni, nonché di funzionalità di cancellazione attiva del rumore fino a 25 dB.

Secondo quanto riportato il dispositivo indossabile offrirebbe fino a 36 ore di autonomia complessiva utilizzando la custodia di ricarica che supporterebbe anche la ricarica rapida. Le cuffie includerebbero una classificazione IP55 e sarebbero disponibili nelle due opzioni di colore bianco e grigio.

Secondo l’informatore le innovazioni rispetto al predecessore sarebbero apprezzabili e considerando che le cuffie OnePlus Nord Buds offrono già il supporto per Dolby Atmos e la tecnologia di sintonizzazione acustica del brand, oltre a due microfoni per la cancellazione del rumore e la modalità a bassa latenza da 94 ms, le OnePlus Nord Buds 2 potrebbero diventare un best seller.

La società lancerà le cuffie OnePlus Nord Buds 2 a livello globale il 4 aprile, ma possono ancora trapelare altre informazioni in merito a questo prodotto prima del lancio ufficiale.

