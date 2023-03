Una truffa telefonica che sfrutta in maniera fraudolenta il nome di Amazon si sta diffondendo e minaccia chiunque chiamando insistentemente a qualsiasi ora del giorno. Ecco com’è stato architettato il raggiro.

Attenzione alla truffa telefonica Amazon trading

Il copione prevede che il truffatore di turno si presenti come operatore di “Amazon hi tech trading” e prometta alla vittima soldi facili attraverso il trading online; ma Amazon non c’entra nulla (ovviamente).

Atteggiandosi come uno squalo della finanza, il falso broker chiede al malcapitato di investire direttamente una somma di denaro minima di 250 euro con la promessa che una volta sborsati verrà ricontattato per essere illuminato sui migliori investimenti in borsa.

Ovviamente l’impostore cerca di spingere il malcapitato a investire quanto più possibile per massimizzare i profitti, con la richiesta di trasferire la somma su un conto estero e addio.

Come tutte le truffe, il solo fatto di aver ascoltato la prima telefonata implicherà chiamate ancora più insistenti nei giorni successivi, anche se ci si è dichiarati palesemente contrariati, ovviamente da numeri sempre diversi.

Il quotidiano la Repubblica spiega che la società dietro al raggiro non compare negli elenchi degli intermediari autorizzati da Consob e nemmeno nell’albo delle società autorizzate a prova del fatto che l’intermediario è abusivo, infatti anche l’identità della società risulta poco chiara, essendoci pochissimi dati su di essa.

