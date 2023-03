La promozione Let’s Go di MediaWorld sarebbe dovuta finire ieri, 22 marzo, tuttavia l’arcinoto rivenditore ha optato per il più classico dei colpi di coda e già oggi, 23 marzo, ha reso disponibile un’iniziativa omonima e altrettanto ricca di offerte su prodotti tecnologici delle categorie più disparate, dagli smartphone ai computer, passando per wearable e smart TV.

Prima di entrare nel merito della nuova edizione della promozione firmata MediaWorld, è doveroso premettere che in questa sede non verranno presi in considerazione gli smartphone Android, le cui offerte sono già state esaminate in un articolo dedicato su TuttoAndroid.net.

Offerte Let’s Go di MediaWorld (dal 23 al 30 marzo 2023)

Come vi avevamo già spiegato in occasione del primo lancio, MediaWorld accompagna a questa iniziativa la promessa di rendere la tecnologia “accessibile, divertente, emozionante”, ma anche quella di creare la migliore esperienza d’acquisto possibile, a prescindere dal canale di vendita utilizzato. Senza dilungarsi in preamboli di scarsa utilità, vi ricordiamo che Let’s Go è disponibile anche sotto forma di volantino — che potete consultare comodamente a questo link — e che lo stesso rimarrà attivo fino al prossimo 30 marzo, dunque soltanto per una settimana.

Detto questo, passiamo subito alle offerte, già suddivise per categoria merceologica per comodità di consultazione.

iPhone

Smartwatch

Cuffie

Computer

Tablet

Smart TV

Queste e tutte le restanti offerte della promozione sono visionabili al seguente link:

