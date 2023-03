Huawei Watch Ultimate è l’imminente smartwatch dell’azienda orientato a chi pratica sport estremi e non vuole rinunciare alla raffinatezza tipica dei dispositivi indossabili premium.

Il nuovo smartwatch Huawei sfodera uno stile che ricorda un Submariner o un Seamaster ed è dotato di una corona girevole montata in alto a destra e due pulsanti, uno in alto a sinistra, l’altro in basso a destra.

Huawei Watch Ultimate è disponibile nelle colorazioni blu e nero con cassa rivestita da un innovativo materiale metallico liquido a base di zirconio che appare simile a quello utilizzato in numerosi moderni smartwatch Omega.

La variante blu più elegante è abbinata a un cinturino in lega di titanio, mentre il modello nero più sportivo viene fornito con un cinturino in HNBR (gomma) di lunghezza standard e con uno più lungo per le immersioni subacquee.

Huawei Watch Ultimate punta sui professionisti delle immersioni profonde

Con Watch Ultimate, Huawei intende solleticare i professionisti delle immersioni profonde, affermando che lo smartwatch è in grado di offrire fino a 24 ore di autonomia a una profondità di 110 metri e aggiungendo una serie di funzionalità software extra per gli amanti dell’esplorazione subacquea.

Huawei Watch Ultimate include un display LTPO AMOLED da 1,5 pollici con una risoluzione di 466×466 pixel e una luminosità massima di 1.000 nit protetto da un vetro zaffiro da 2,3 mm. Il dispositivo esegue il sistema Harmony OS, con lo stesso tipo di funzionalità presenti sulla gamma Watch GT esistente, ma con l’aggiunta di una modalità Golf esclusiva per la Cina e le suddette funzionalità relative alle immersioni.

Huawei dichiara che Huawei Watch Ultimate offre un’autonomia di 14 giorni con un utilizzo moderato, quindi dovrebbe assicurare circa 8 giorni di autonomia con un utilizzo medio. La società afferma che la batteria scarica si caricherà completamente in 60 minuti e che basteranno 10 minuti per ricaricare il dispositivo del 25%.

Sul fronte del software, oltre alle integrazioni con Strava e Runtastic, è presente la solita serie di funzionalità di monitoraggio del fitness a marchio Huawei che include il monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0, il monitoraggio del sonno TruSleep 3.0, un ECG integrato e il monitoraggio continuo della SpO2. Tuttavia è presente anche una nuova modalità Expedition che sfrutta il GPS dual-band per assicurarsi di sapere sempre dove ci si trova.

Huawei Watch Ultimate verrà lanciato in Cina e in Europa ad aprile

Huawei annuncerà i prezzi di Watch Ultimate il 2 aprile e il giorno seguente diventerà disponibile nel Regno Unito e in Europa. I dettagli sul lancio e sulle promo per l’Italia sono disponibili sul sito Huawei.

